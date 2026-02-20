Fonseca estrena el video de su canción “Por toda la vida”, con imágenes de su ‘Tropicalia Tour’

Este viernes, el cantante colombiano Fonseca estrenó el video de su sencillo “Por toda la vida”, que muestra imágenes de sus presentaciones en Bogotá, Medellín y Quito, Ecuador, durante su ‘Tropicalia Tour’.

El video muestra la interpretación de la canción durante cinco conciertos de su gira, grabados el 1 de febrero de 2025 en el Coliseo Rumiñahui de Quito, Ecuador; el 4, 5 y 30 de abril en el Movistar Arena de Bogotá; y el 24 de abril en La Macarena de Medellín.

La gira Tropicalia continúa su curso con dos presentaciones en los próximos dos meses, el 26 de marzo, en Lima, Perú, y el 8 de abril en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

El colombiano, además, prepara para este 2026 su nuevo trabajo discográfico del cual ya se conocen tres sencillos: “Venga Lo Que Venga” con Rawayana, “Nunca Me Fui” junto a Rubén Blades y “Enamorarte Mil Veces” en colaboración con Manuel Medrano.