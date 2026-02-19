La rapera Cardi B anuncia que vendrá a Colombia a realizarse una cirugía estética después de su gira

La rapera estadounidense Cardi B anunció en un video, tras una presentación de su gira ‘Little Miss Drama’ en los Estados Unidos, que vendría a Colombia para someterse a una cirugía estética.

Lea también: Woody y Buzz regresan para salvar a los niños de la tecnología en el nuevo tráiler de ‘Toy Story 5′

El pasado lunes 16 de febrero por la noche, luego de su presentación en el Kia Forum de Inglewood, California, Cardi bromeó sobre la posibilidad de someterse a una operación para reducir el tamaño de su cola.

Tras bambalinas, junto a la cantautora y bailarina estadounidense Kehlani, invitada especial en su presentación, le dijo: “¡Qué cola! ¡Es la cola más grande que he visto en mi vida!

A lo que la estrella del rapo respondió: “Después de esta gira, voy a desconectar un poco. No quiero saber nada de nadie durante tres meses. Me voy a Colombia, que nadie me llame, que nadie me moleste. ¡Me voy a desconectar por completo!“

La gira ‘Little Miss Drama Tour’ es la segunda gira de Cardi B, en apoyo de nuevo álbum de estudio, Am I the Drama?.

Le puede interesar: Productores que demandaron a Karol G, retiran su demanda y se disculpan con ella por presentarla

La gira comenzó el pasado 11 de febrero en Palm Desert, California, y concluirá el 18 de abril en Atlanta, Georgia, con un total de 35 conciertos en los Estados Unidos.