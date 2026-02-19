Woody y Buzz regresan para salvar a los niños de la tecnología en el nuevo tráiler de ‘Toy Story 5′

Este jueves se conoció el nuevo tráiler de ‘Toy Story 5’, que trae de vuelta a Woody y Buzz Lightyear, junto a los demás juguetes, quienes se reencuentran para salvar a su dueña, Bonnie, de su nueva tableta inteligente, Lilypad.

La nueva película de comedia animada de Pixar Animation Studios para Walt Disney Pictures es la quinta entrega principal de la serie de películas ‘Toy Story’ y la secuela de ‘Toy Story 4’ de 2019.

Tom Hanks (Woody), Tim Allen (Buzz), Joan Cusack (Jessie), John Ratzenberger (Hamm), Tony Hale (Forky), Blake Clark (Slinky), Wallace Shawn (Rex), Annie Potts (Bo Beep), Keanu Reeves (Duke Caboom), Bonnie Hunt (Dolly) y Kristen Schaal (Trixie) volverán a interpretar sus respectivos papeles de las cuatro primeras películas.

Anna Faris, conocida por su participación en la saga de películas de ‘Scary Movie’, Ernie Hudson, recordado por su papel como Winston en ‘Los Cazafantasmas’ y el comediante y presentador de televisión Conan O’Brien se unen al reparto de voces.

Será la primera película principal de la serie sin la participación del cocreador John Lasseter, quien dejó Pixar a finales de 2018.

‘Toy Story 5’ tiene previsto su estreno en cines el 19 de junio.