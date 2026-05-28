Santa Fe vence a Peñarol, pero no le alcanza en Libertadores: así quedó en la tabla de posiciones / @SantaFe

Santa Fe: ¿Logro o fracaso internacional? El Pulso del Fútbol, 28 de mayo del 2026 00:00:00 43:41 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el futuro de Juan Pablo ‘Tatay’ Torres, quien regresará a Nacional. César dijo: “Taty Torres saldrá del Tolima y debe pensar muy bien sus opciones. Debe enfocarse e ir a un buen equipo que le dé la oportunidad de crecer”. Sobre el tema Steven agregó: “Yo creo que lo pueden fichar desde España y creo que vale unos 3 millones de dólares. El Liverpool fichó a un jugador joven colombiano recientemente”.

No olvide escuchar el audio del programa.

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