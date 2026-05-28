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28 may 2026 Actualizado 19:31

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El Pulso del Fútbol, 28 de mayo del 2026

El Pulso del Fútbol debate sobre la campaña de Santa Fe en la Copa Libertadores.

Santa Fe vence a Peñarol, pero no le alcanza en Libertadores: así quedó en la tabla de posiciones / @SantaFe

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Santa Fe: ¿Logro o fracaso internacional? El Pulso del Fútbol, 28 de mayo del 2026

Santa Fe: ¿Logro o fracaso internacional? El Pulso del Fútbol, 28 de mayo del 2026

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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el futuro de Juan Pablo ‘Tatay’ Torres, quien regresará a Nacional. César dijo: “Taty Torres saldrá del Tolima y debe pensar muy bien sus opciones. Debe enfocarse e ir a un buen equipo que le dé la oportunidad de crecer”. Sobre el tema Steven agregó: “Yo creo que lo pueden fichar desde España y creo que vale unos 3 millones de dólares. El Liverpool fichó a un jugador joven colombiano recientemente”.

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