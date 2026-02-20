¿Ratón cuidando el queso? Los nexos de procuradores regionales con la clase política en el Cesar

Después de que se hiciera pública la denuncia sobre el presunto uso político del agua en Aguachica, Cesar, en medio de un estricto racionamiento decretado por la administración municipal, 6AM W ha recibido varias alertas de habitantes de ese municipio que expresan su preocupación por la falta de garantías que habría para que los organismos de control tomen medidas reales.

Los problemas con el abastecimiento de agua en Aguachica no son nuevos. Durante décadas, su población ha estado sometida a constantes cortes del servicio que no han tenido una solución estructural y definitiva. En cambio, según sus testimonios, cuando llega una campaña política, el racionamiento se hace más frecuente y severo, pero, además, aparecen “salvadores”.

Los políticos que quieren ser elegidos reparten agua en las zonas donde, coincidentalmente, se decretan las restricciones. Esta vez el escándalo nació por una denuncia de ciudadanos indignados que revelaron a la prensa videos en los que se ve a un carrotanque con propaganda política del representante Ape Cuello, del Partido Conservador, y del senador Didier Lobo, de Cambio Radical, abasteciéndose de hidrantes públicos y repartiendo el líquido.

Lea también: Víctor Roqueme, tío de la alcaldesa de Aguachica, implicado en distribución de agua con fin político

Conforme a lo que han contado los habitantes, en algunos casos les piden, a cambio del agua, firmar unas planillas y, en otros, pegar afiches en sus casas. Frente a la denuncia, el senador Lobo aseguró en una entrevista con Cacica Stereo que “no son recursos públicos” y que “es un empresario” que los apoya quien “tiene meses de poner su maquinaria al servicio de la gente gratuitamente y le puso a los carrotanques la publicidad”.

Ese empresario es Víctor Roqueme, tío de la alcaldesa Greisy Roqueme y considerado el patrocinador de la idea.

¿Quién investiga?

Aunque los señalamientos son graves, las autoridades son las que tendrán que pronunciarse frente al tema. El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, ya ordenó una indagación previa y envió a la zona a un funcionario del Ministerio Público. Sin embargo, quienes denuncian ante los medios consideran que no tienen garantías.

El municipio de Aguachica hace parte de la jurisdicción que tiene a su cargo el procurador provincial de Ocaña, Handy Francisco Pacheco Mejía, nombrado en 2022 y quien, según fuentes, es cercano al senador Juan Carlos García, del Partido Conservador, el mismo al que pertenece el representante Ape Cuello, uno de los protagonistas del escándalo.

De hecho, varias de esas fuentes, dicen que el procurador provincial es “cuota goda”, algo que niegan en la Procuraduría.

Pero el panorama en otros municipios del Cesar no es muy distinto. Hace apenas un par de días el diario El Pilón publicó un artículo titulado ‘De jefe de campaña de los Gnecco a procuradora regional del Cesar’.

Ese medio relata que a comienzos de febrero “Angélica Olarte se posesionó como nueva procuradora Regional de Instrucción del departamento del Cesar, en reemplazo de Miguel Rocha, a quien declararon insubsistente, al parecer, por motivos políticos”.

Sumado a eso, El Pilón señala que Olarte “llega a la Procuraduría como ficha de la familia Gnecco (clan político del departamento), al igual que cuando fue elegida como contralora municipal de Valledupar para el periodo 2021-2025. Incluso, recién salida de la contraloría en enero, estuvo dos semanas como jefe de campaña de José Alfredo Gnecco”.

Volviendo al comienzo de esta historia, los habitantes de Aguachica siguen esperando que, por fin, uno de esos políticos que se aparecen cada tanto a “regalar” agua ayude a solucionar de una vez por todas la crisis de abastecimiento, mientras enfrentan una insoportable sed, con temperaturas que rondan los 30 grados.