¿Qué dijeron comerciantes afectados por caída de árbol en la plaza de Bolívar de Calarcá, Quindío?

Armenia

En 6AM/W de Caracol Radio Armenia hablamos con Julián Velásquez, dueño de café La Tertulia uno de los locales comerciantes que resultó afectado el pasado miércoles por el vendaval que provocó la caída de varios árboles en la plaza de Bolívar de Calarcá que dejó dos personas heridas.

Sobre la emergencia, llamó la atención sobre mantenimiento de los arboles

Julián Velásquez comerciante: la situación fue bastante complicada, no nos esperábamos un vendaval tan fuerte y que tuviéramos tantos destrozos, la situación ocurre debido pronto al deterioro que tienen nuestros árboles es también para tener presente de una vez que hay que prestarles más atención y no son más que una decoración, como pronto a veces los vemos que son parte solo del paisaje.

Los árboles necesitan mucho cuidado porque también se envejecen y también obviamente entran en estado como de desnutrición y esto lleva a que se caigan pues más fácil las ramas, ya se han presentado caída de ramas, lo que pasó en el Parque Fundadores, lo que pasó hace unos años en el Parque Sucre en Armenia también, entonces también aquí nos puede servir antes de que ocurra una tragedia.

Afortunadamente, lo que pasó ayer solo fueron daños materiales, pudo haber causado una tragedia de gran tamaño, pero por fortuna no había nadie en las mesas de los negocios por porque estaba lloviendo muy fuerte y se la gente se desplazó.

Todo ocurre por la caída de un árbol que estaba relativamente lejos, pero este mismo derribó una palmera y también derribaron una parte de otro árbol más grande que hay ahí que es un mango y esto llevó pues a semejantes destrozos.

Esperan poder abrir sus negocios muy pronto

Julián Velásquez: Esperamos que nos permitan al menos reabrir pronto porque pues no solo la afectación material, sino no poder abrir nuestros negocios durante mucho tiempo nos va a afectar económicamente y esperamos que al menos se nos gestione pronto la reapertura, poder funcionar al menos con lo que haya y luego la recuperación del establecimiento que a pesar de que fueron bastantes destrozos, se pueden recuperar relativamente rápido debido a que la construcción principal no sufrió daños considerables y ya el resto pues fue mobiliario, mesas, sillas.

No paran las emergencias en el Quindío por las lluvias, los vendavales y las tormentas eléctricas.

Tras el vendaval ocurrido en la tarde del miércoles 18 de febrero, se presentó una situación de emergencia en el barrio llanitos piloto de Calarcá en donde aproximadamente 8 casas se destecharon.

Vendaval afecto varias viviendas en Calarcá, Quindío. Foto: Cortesía bomberos Calarcá Ampliar Vendaval afecto varias viviendas en Calarcá, Quindío. Foto: Cortesía bomberos Calarcá Cerrar

El alcalde de Calarcá, Sebastián Ramos explicó “Nos encontramos aquí en el asentamiento de la unión por el sector de Llanitos, donde tuvimos cuatro viviendas afectadas por las fuertes lluvias y vientos, donde en tres casas tuvimos pérdida de los techos de estas casas, es un asentamiento subnormal

Además, en la vía entre Armenia y Calarcá en el Quindío a la altura del alto del río se registró caída de árboles debido al aguacero, el reporte preliminar indica que no hay personas atrapadas ni vehículos,

En la noche del martes 17 de febrero de 2026, la Cruz Roja y otros organismos de socorro atendieron el colapso parcial de una vivienda subnormal en el barrio Villa Nohemí en el municipio de Circasia.