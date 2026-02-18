Tremendo susto en Calarcá en Quindío, vendaval provocó la caída de un árbol, dos personas heridas

Armenia

Dos personas lesionadas deja caída de gigantesco árbol en la plaza de Bolívar de Calarcá en el Quindío debido a un fuerte vendaval, además de daños en varios locales comerciales.

Tremendo susto se vivió en la plaza de Bolívar del municipio de Calarcá en el Quindío, un vendaval provocó la caída de un gigantesco árbol, dejando dos personas heridas y daños en locales comerciales.

El alcalde de Calarcá, Sebastián Ramos entregó el reporte “tuvimos tres situaciones en Calarcá en la tarde de hoy martes 17 de febrero, una específicamente la más complicada fue aquí en la plaza de Bolívar, donde un árbol de cerca de 20 metro de alto cayó sobre dos locales comerciales de venta de cafés.

Y agregó “tuvimos dos heridos, solamente con traumas, afortunadamente sin ningún tipo de gravedad y las otras dos situaciones fueron en la variante sur sector de Guaduales, donde un techo se movió y cayó sobre la vía y en el sector de la avenida Colón donde un aviso de señales de tránsito, pues también está a punto de caerse y ya igualmente estamos abordando las tres situaciones.

Los lesionados por la caída de árbol

El mandatario subrayó “Pero uno fue atendido en sitio, traumas en un brazo sin ningún tipo de gravedad, dado de alta inmediatamente, la otra persona sí fue trasladada porque sí tuvo digamos un golpe sobre la cabeza que no fue grave tampoco y en el brazo y pues se encuentra bajo revisión médica, pero el primer parte es que no es de gravedad afortunadamente, sin embargo, estaremos muy atentos al desarrollo de su situación.

El alcalde de Calarcá, resaltó la respuesta de bomberos como primer correspondiente defensa civil y todos logramos estar aquí en menos de 10 minutos, haciendo primero el plan de contingencia para hacer el cierre. La gente siempre quiere venir a ver, pero pues siempre tenemos que velar por el cuidado de las personas y logramos hacerlo de manera instantánea.

Estaba muy tranquilo porque hemos podido atender de la mejor manera las afectaciones por las lluvias, cuando hemos tenido derrumbes de inmediato con nuestra maquinaria amarilla, pero hoy sí tuvimos tres casos muy inmediatos, muy prontos y los hemos podido solucionar en gran parte. Afortunadamente que no tuvimos heridos de gravedad ni ninguna víctima que lamentar.