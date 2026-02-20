Otros dos mineros muertos en un accidente en un socavón de carbón en Tópaga

En lo corrido de este año han muerto en accidentes en minas de carbón y esmeraldas en Boyacá 10 personas.Foto: Getty Images / Adam88xx

Tópaga

Dos mineros perdieron la vida en el municipio de Tópaga. La Alcaldía confirmó el fallecimiento de los trabajadores Serafín Garzón y Jairo Rincón.

Recordemos que el pasado 17 de febrero de 2026 una descarga eléctrica en la mina Cunas, propiedad de Esmeraldas Santa Rosa en Maripí, zona esmeraldera de Boyacá provocó la muerte de Johan David Achagua Guerrero y Cristian Stiver Ahumada Contreras.

En el hecho otros tres trabajadores resultaron con heridas y fueron remitidos a centros asistenciales de la región.

El primer hecho de este año ocurrió el 17 de enero en la mina El Diamante 42 jurisdicción del municipio de Socha, norte de Boyacá cuando por acumulación de gases fallecieron los mineros Esteban Estupiñán, Ricardo Carreño Sepúlveda, Yeison Camilo Castro y Angélica Zárate Contreras, profesional encargada de riesgos laborales en la empresa.

El segundo caso ocurrió el 21 de enero en el sector El Ratón del municipio de Quípama, occidente de Boyacá cuando se presentó un derrumbe en una mina de esmeraldas provocándole la muerte a Dumar Castiblanco y Javier Hernández.

