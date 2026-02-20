Ministro de Defensa, Pedro Sánchez lidera reunión de seguridad con autoridades del Atlántico

En horas de la tarde de este viernes, 20 de febrero, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez liderará una reunión de seguridad en donde están invitados los cinco alcaldes del área metropolitana de Barranquilla. Además, estará el Gobernador del Atlántico, Eduardo Verano.

A la reunión también estarán los diferentes mandos militares y policiales regionales. La reunió se da luego que el ministro de Defensa, Pedro Sánchez participara en la Cumbre de Gobernadores que se desarrolló en Córdoba.

La reunión coincide luego que se reportara que más de 20 homicidios se registraron entre el viernes y el martes de Carnaval, entre ellos, una masacre en el barrio Las Américas en Barranquilla y el pasado miércoles se presentó un doble homicidio en Ponedera.

Mientras tanto, se espera que tras esta reunión se hagan varios anuncios en materia de seguridad no solo para Barranquilla, sino a todos los municipios del área metropolitana.