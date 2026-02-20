Los tres turistas baleados en Barranquilla durante Carnaval siguen bajo vigilancia médica

Clínica General del Norte, donde se encuentra el boxeador hospitalizado./Cortesía clínica General del Norte

En UCI permanecen dos de los tres turistas que resultaron baleados en el barrio Montecristo durante el Carnaval de Barranquilla.

Según se conoció, los turistas permanecen en la Clínica General del Norte, y continúan bajo cuidado médico constante, paralelamente comenzaron a llegar a la ciudad los familiares de uno de ellos, provenientes de Francia.

Según se conoció, Teo María Starostenko, proveniente de Italia de 24 años, fue sometido a una intervención quirúrgica en el tórax. Mientras tanto, la Policía sigue adelantando la investigación de este caso. Así lo indicó el coronel Belkin Villarreal, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Barranquilla.

Investigan muerte de un ciudadano alemán

Paralelamente, la Policía sigue en la investigación por la muerte de un turista alemán al interior de un hotel en el barrio Simón Bolívar durante Carnaval