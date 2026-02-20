La propuesta de unidad de Aníbal Gaviria para ganar la Gran Consulta el 8 de marzo

“No más antipetrismo, no más antiuribismo, no más anti nada. Vamos es por Colombia", Aníbal Gaviria.

Boyacá

El exgobernador y exalcalde de Medellín, Aníbal Gaviria estuvo de visita en Tunja dando a conoce su propuesta de unidad para ganar la Gran Consulta el próximo 8 de marzo y rechazo la polarización con la cual se viene adelantando la campaña en todo el país.

“No más antipetrismo, no más antiuribismo, no más anti nada. Vamos es por Colombia y esa es la propuesta nuestra es de futuro y de unidad. La Gran Consulta es el gran mensaje de unidad al país”.

Destacó el precandidato que sus compañeros de la Gran Consulta se identifican en trabajar unidos por el país.

“La coincidencia es que el camino de Colombia es la unidad, no la división, ni seguir sembrando odios y la otra gran coincidencia, la defensa de la democracia frente a los autoritarismos, porque eso es lo que nos están ofreciendo unos de la extrema izquierda de la extrema derecha”.

Dijo Gaviria que su propuesta está basada en su experiencia en las regiones.

“El candidato que propone la descentralización y la autonomía en Colombia es Aníbal Gaviria. He sido gobernador de Antioquia en dos ocasiones y alcalde de Medellín, sé lo que es ser gobernador y alcalde y voy a trabajar con todos los gobernadores y alcaldes de Colombia”.

El exgobernador de Antioquia se animó a dar una cifra de votos que podría alcanzar la Gran Consulta el 8 de marzo.

“Estamos trabajando todos por todo el país para sacar 5 o 6 millones de votos y Anibal Gaviria está buscando tener la mayoría en ese número importante de votos, ojalá un millón o millón y medio para ganar la consulta y continuar a la presidencia de la República”.

Dijo el precandidato que el compromiso es trabajar por el que gane la Gran Consulta el próximo 8 de marzo.