Autoridades buscan a un auxiliar de Policía desaparecido en el río Cauca

Fredonia, Antioquia

Las autoridades del suroeste antioqueño intensificaron las labores de búsqueda de Brayan Montoya, auxiliar de la Policía de 19 años, quien desapareció luego de ingresar al río Cauca en zona rural del municipio de Fredonia.

El hecho ocurrió hacia las 3:00 p.m. del miércoles 18 de febrero en el corregimiento de Puente Iglesias. De acuerdo con la información preliminar, el joven se encontraba en su tiempo de descanso y decidió entrar al afluente para nadar junto a un compañero. Aunque este último logró salir sin inconvenientes, Montoya no volvió a la superficie.

Operativos de búsqueda y rescate

Desde entonces, organismos de socorro y autoridades de gestión del riesgo de Fredonia y Venecia adelantan operativos de búsqueda en el sector. A las labores también se sumó el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia (DAGRAN), que coordina acciones con la Gobernación.

Las autoridades han realizado recorridos en lancha por el río Cauca y mantienen monitoreo permanente en puntos estratégicos, teniendo en cuenta el aumento del caudal por las fuertes lluvias registradas en los últimos días en el departamento de Antioquia.

Precisamente, el incremento del nivel del río ha sido advertido como un factor de riesgo, por lo que las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad para evitar ingresar mientras se mantenga la alerta por la ola invernal.