Harold Tejada defendió su tercer lugar en etapa 5 del Tour UAE: Así va Nairo Quintana

Harold Tejada durante su participación en el Tour de los Emiratos Árabes. (Photo by Tim de Waele/Getty Images) / Tim de Waele

El italiano Jonathan Milan volvió a celebrar un triunfo en la presente edición del Tour de los Emiratos Árabes. El ciclista del Lidl - Trek se impuso en la quinta fracción de la carrera, la cual se definió nuevamente en el embalaje.

La jornada presentó un trayecto de 168 kilómetros entre Dubai Al Mamzar Park y Hamdan Bin Mohammed Smart University, con dos sprints intermedios. Milan se impuso en el sprint, seguido del noruego Erlend Blikra y del también italiano Matteo Malucelli.

¿Cómo le fue a los colombianos?

El mejor ciclista colombiano de la jornada fue Harold Tejada, quien terminó en la casilla 44, en el mismo pelotón del ganador del día. Los otros tres pedalistas del país en competencia ingresaron con el mismo tiempo del ganador.

Juan Sebastián Molano ocupó la casilla 46; Nairo Quintana finalizó en el puesto 64; mientras que el antioqueño Sergio Higuita finalizó en el puesto 79.

En la clasificación general, Harold Tejada conserva su tercer puesto, ubicado a un minuto del líder de la competencia, el italiano Antonio Tiberi, con un acumulado de 14h45′27″. La segunda posición le pertenece al mexicano Isaac del Toro, a 21″ del líder.

1) Antonio Tiberi (Bahrain Victorious): 14H45′37″

2) Isaac Del Toro (UAE Team Emirates): 14H45′58″

3) Harold Tejada (Astana): 14h46′37″

39) Nairo Quintana (Movistar): 14H51′12″

43) Sergio Higuita (Astana): 14H52′12″

106) Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates): 15H05′14″

¿Cómo será la sexta etapa del Tour UAE?

La etapa 6 del Tour de los Emiratos Árabes se correrá este sábado con un recorrido de 168 kilómetros entre Al Ain Museum y Jebel Hafeet. La jornada promete grandes emociones con un final en puerto de montaña de primera categoría.