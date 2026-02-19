Judicializan a presunto cabecilla del Clan del Golfo responsable de desplazamientos y amenazas

La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de Gustavo de Jesús Rivera Agudelo, señalado como presunto cabecilla de la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés del “Clan del Golfo” en los municipios de nordeste antioqueño.

De acuerdo con las investigaciones, el procesado estaría implicado en intimidaciones contra la población civil de San Roque y Maceo, en el departamento Antioquia.

Las autoridades establecieron que presuntamente, Rivera Agudelo intervenía de manera indebida en conflictos comunitarios, imponiendo restricciones, prohibiciones y multas a la población bajo amenazas y de esta manera obtenia recursos para financiar la organizacioń criminal.

Asimismo, sería responsable de promover desplazamientos forzados y coordinar el cobro de extorsiones a comerciantes, mineros, transportadores y a los ciudadanos en general, a quienes se les exigía estos pagos para permitirles desarrollar sus actividades económicas en la zona.

El señalado fue capturado en una acción conjunta con el Gaula y la Policía Nacional en el corregimiento de San José del Nus, jurisdicción de San Roque.

Posteriormente, una fiscal de la Dirección Especializada contra el Crimen Organizado lo presentó ante un juez de control de garantías y le imputó el delito de concierto para delinquir agravado, cargo que no fue aceptado.

Finalmente por decisión judicial, Rivera Agudelo deberá permanecer privado de la libertad en centro carcelario mientras avanza el proceso en su contra.