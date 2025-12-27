El Ejército en el Eje Cafetero evitó el pago de $12.000 millones en extorsión

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Armenia

El coronel Edward Vicente Martínez comandante Octava Brigada entregó un balance operacional de lo corrido de este año en los departamentos del Quindío, Risaralda y Caldas.

Dio a conocer que las tropas del Ejército lograron contener la expansión de los grupos armados organizados en la región con la muerte en desarrollo de operaciones militares de dos integrantes del frente 57 Yair Bermúdez entre ellos alias Jhony, cabecilla de finanzas quien contaba con orden de captura y era considerado un objetivo de alto valor.

Asimismo, dijo que también fueron capturados 39 personas que hacían parte de grupos armados organizados, entre estos Clan del Golfo, ELN, GAO-r y grupos delincuenciales organizados, uno de ellos, cabecilla de finanzas del Frente 57 Yaír Bermúdez, conocido como alias Jhon Norton y 282 sujetos pertenecientes a grupos delincuenciales comunes organizados.

Así mismo, dijo que lograron el sometimiento a la justicia de 13 personas, 7 de ellas, integrantes del GAO Clan del Golfo Edwin Román Velásquez Valle; una del GAO ELN Frente Manuel Hernández El Boche; 2 del GAO-r Frente 57, Estructura Yaír Bermúdez; 2 más de la Estructura Jaime Martínez y 2 de la Estructura John Linares.

Dijo que gracias a las denuncias oportunas de la ciudadanía y a la capacidad operacional logró la liberación de 3 ciudadanos privados de la libertad, además de la captura de 95 personas por delitos extorsivos.

Reconoció que estas acciones permitieron evitar el pago de aproximadamente 12.000 millones de pesos a estructuras criminales que pretendían financiar sus actividades ilegales a costa de la población.

Asimismo, en cuanto al narcotráfico el coronel señaló que durante este año incautaron más de una tonelada de clorhidrato de cocaína y cerca de 2 toneladas de marihuana, y capturaron a 463 personas vinculadas a esta economía ilícita.

Igualmente, informó que fue desmantelado un laboratorio clandestino para el procesamiento de estupefacientes, donde se hallaron 80 kilogramos de insumos sólidos, 80 galones de insumos líquidos y 30 kilogramos de hoja de coca en transformación.

Fue claro que en el 2026 intensificarán las labores operativas para continuar brindando seguridad y tranquilidad a los ciudadanos de la región cafetera.