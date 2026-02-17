Banco Agrario congela créditos para apoyar a productores afectados por inundaciones en Montería

Montería

En Montería se llevó a cabo un encuentro estratégico de alto nivel para mitigar el impacto financiero de la crisis climática actual.

El secretario de Desarrollo Económico, José Nicolás Barrios, se reunió formalmente con la directora regional y el director nacional del Banco Agrario de Colombia con el objetivo fundamental de analizar la crítica situación de los productores y campesinos del municipio.

Esta población rural enfrenta hoy graves afectaciones derivadas de las fuertes inundaciones, lo que ha comprometido de manera severa su capacidad productiva, la estabilidad de sus cultivos tradicionales y la generación habitual de sus ingresos familiares en las diversas zonas rurales de la capital cordobesa.

Alivio financiero inmediato para el sector rural

Como resultado primordial de esta gestión ante la entidad bancaria, la Administración Municipal anunció la congelación de los créditos por un periodo de seis meses. Esta medida prioritaria tiene la finalidad directa de reducir la carga económica de aquellos ciudadanos que han visto afectados sus cultivos y producción debido a la actual emergencia invernal que azota al territorio.

El beneficio permite que los productores no tengan que asumir el pago de sus cuotas mensuales durante este periodo crítico, facilitando que concentren todos sus recursos y esfuerzos humanos en la recuperación de sus actividades económicas principales.

Los ciudadanos damnificados que deseen acogerse a este alivio deben dirigirse directamente a las oficinas del Banco Agrario para formalizar el trámite.

Alcance de las medidas y convenios vigentes

Es importante destacar que estos beneficios no se limitan exclusivamente al campesinado, sino que poseen un espectro más amplio de aplicación en la economía local.

Las medidas de alivio financiero también cobijan a diversos sectores comerciales que mantienen obligaciones vigentes mediante el convenio de tasa compensada suscrito previamente entre la Alcaldía de Montería y el Banco Agrario de Colombia.

De esta manera, el respaldo económico se extiende hacia empresarios y emprendedores del municipio que también han sufrido las consecuencias de la parálisis productiva generada por el clima. La intención institucional es proteger integralmente el tejido empresarial y rural, asegurando que el cumplimiento de deudas no se convierta en un obstáculo insalvable para la pronta reactivación.

Gestiones ante el Gobierno Nacional

Paralelamente a esta congelación de cuotas, el gobierno local se encuentra monitoreando activamente las futuras disposiciones que emita el Gobierno Nacional para fortalecer el apoyo.

Se espera que, a través de entidades como Finagro y el Fondo Nacional de Garantías, se definan beneficios complementarios que ofrezcan condiciones especiales para la reestructuración y acompañamiento financiero de los damnificados.

Desde la Secretaría de Desarrollo Económico se ratificó el compromiso de continuar adelantando todas las gestiones necesarias ante la banca y el ejecutivo central para garantizar una recuperación sólida y sostenible. La meta final de estas acciones es salvaguardar la economía de las familias de Montería mientras persista la emergencia climática y se logre restablecer la normalidad en el campo cordobés.