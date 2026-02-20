Comenzó Expofitness 2026: turismo, deporte y negocios

Medellín, Antioquia

Arranca oficialmente la 13.ª edición de Expofitness, una feria que le apuesta al deporte, al bienestar y al fortalecimiento de una industria que sigue creciendo en Medellín.

Proyectando la asistencia de más de 32 mil visitantes el 21 y 22 de febrero en Plaza Mayor, el evento comenzó con una rueda de negocios liderada por la Alcaldía de Medellín con la participación de 11 empresarios para fortalecer alianzas estratégicas y generar oportunidades comerciales que aportan a la competitividad empresarial.

De acuerdo con la secretaria de Desarrollo Económico, María Fernanda Galeano, la feria representa un gran impacto para la ciudad en sectores como hotelería, transporte, restaurantes y comercio, dinamizando la economía local: “Celebramos la participación de 32 mil personas en el evento, que es la estimación que tiene la feria y con esto una proyección de 3.8 millones de dólares en derrama económica”.

Diversos modelos deportivos

Por primera vez, el evento tendrá la carrera RUNN, con distancias de 2k, 5k, 10k y 15k.

Deportistas participarán el domingo 22 de febrero, partiendo de Plaza Mayor, en una competencia que reúne a la comunidad del running, en sinergia con más de 8 comunidades de runners de Antioquia.

Con esta carrera y eventos como Revolution Games y HYROX PFT (Physical Fitness Test), Expofitness reafirma la apuesta de Medellín como ciudad de grandes eventos y como territorio que impulsa el empleo, la inversión y el crecimiento de la industria del bienestar.