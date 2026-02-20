C.C. Sandiego y Caracol Radio te invitan: planes imperdibles para vivir la ciudad

Medellín, Antioquia

La programación cultural de Caracol Radio inicia este viernes 20 de febrero con el último día de la Fiesta del Cine, una oportunidad para volver a las salas y disfrutar de la pantalla grande con boletas desde 8 mil pesos en cines como Cine Colombia y Cineprox.

La iniciativa, que inició este jueves 19 de febrero, cierra hoy con una variada cartelera de estrenos, descuentos, cine familiar y grandes producciones, ideal para arrancar el fin de semana.

Es viernes y el cuerpo lo sabe

El CC Sandiego tendrá Zona Gastrobar, un espacio con música en vivo y una oferta gastronómica para todos los gustos.

La programación incluye salsa y rock con Driccer Gómez el sábado 21 de febrero desde las 5:00 p. m. y el domingo 22 desde las 4:00 p. m., en un ambiente ideal para bailar, cantar y compartir.

Por otra parte, en sintonía musical, el Parque Explora celebra la edición n.° 33 de La Vinilada. Este sábado 21 de febrero a la 1:00 p. m., como actividad articulada con Medellín Music Lab, habrá un mercadillo de vinilos en el Exploratorio, al ritmo de bombos, platillos y música de todos los géneros.

Los imperdibles de la semana

Cine con la Cámara

La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia continúa con la proyección de cine todos los miércoles de este mes.

La oferta cultural de la entidad está disponible tanto en la ciudad de Medellín como en distintos municipios del departamento, con acceso libre y gratuito.

En Santa Fe de Antioquia, el próximo miércoles 25, se presentará la película colombiana La Salsa Vive, dirigida por Juan Carvajal. De manera paralela, en el Centro Regional Bajo Cauca habrá maratón de cine regional.

Lea también: Fundación Raulito Ley: El lugar donde nace otra historia.

En Medellín, la proyección se realiza en alianza con el Instituto Francés y presentará, el 25 de febrero a las 6:30 p. m., La famosa invasión de los osos en Sicilia, una aclamada película de animación de 2019 dirigida por Lorenzo Mattotti, basada en el clásico libro infantil de 1945 de Dino Buzzatti.

“Este espacio está dedicado a la proyección de películas francesas y busca promover el encuentro cultural, fomentar el acceso y la apreciación cinematográfica, así como generar espacios de reflexión en el centro de Medellín”, expresó Leidy Rendón, gestora cultural de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

Literatura infantil: “Las travesías de la lectura”

Medellín se alista para recibir la segunda Feria del Libro Infantil en Parques del Río, un evento pensado para fomentar la lectura y la imaginación.

El festival contará también con una muestra comercial integrada por 33 librerías y marcas de productos literarios especializadas en literatura infantil.

La programación incluye más de 500 actividades gratuitas: talleres de fomento a la lectura, conciertos, programación artística, narración oral, encuentros con autores, experiencias lúdicas y espacios de formación para cuidadores, consolidándose como un espacio clave para la promoción del libro y la lectura en la ciudad.

Ciencia y reflexión entre semana

La programación de Explora, el Planetario y el Exploratorio continúa con actividades de entrada libre durante el mes de febrero.

La próxima semana, el jueves 26, el Auditorio del Parque Explora recibirá Órbitas Sonoras: Ruidos del Sur, un encuentro de música experimental y visuales con los artistas chilenos Toto Friedlaender, Nabucodonosor y Motoxorros.

El concierto será a las 7:00 p. m. y hace parte de la franja Órbitas Sonoras, que continúa este año con artistas nacionales e internacionales.

Pelitos en la Ropa: festival para mascotas en Sandiego

Del 26 de febrero al 1 de marzo, el Centro Comercial Sandiego invita a vivir Pelitos en la Ropa, un festival dedicado a las mascotas.

Durante cuatro días habrá charlas sobre bienestar animal, talleres de primeros auxilios, jornadas de valoración veterinaria gratuita, exhibiciones de grooming el sábado y domingo, y jornadas de adopción con La Perla y el Centro de Bienestar Animal El Molino.

Medellín continúa consolidándose como un epicentro cultural. Esta semana, Caracol Radio Medellín le invita a salir de casa y disfrutar de una programación pensada para vivir la ciudad y compartir en familia.