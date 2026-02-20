Buscan a motociclista que golpeó a adulto mayor que le dijo que no invadiera el andén en Bogotá

Bogotá D.C

En redes sociales se ha viralizado un video en el que un motociclista en un andén se baja de su vehículo cuando de repente comienza a patear y golpear a un hombre de la tercera que camina por la zona.

Testigos que grabaron la violenta escena afirman que el hombre mayor le dijo al motociclista que no usará el andén, ya que este es de uso exclusivo para peatones, a lo que el conductor lo comenzó a agredir físicamente.

En ese momento llegaron personas que también caminaban por el sector y trataron de calmar al motociclista para que no siguiera golpeando al hombre.

Esto generó mucha indignación en redes sociales al ver que un anciano estaba siendo ataque por un motociclista que estaba incumpliendo las normas de tránsito.

Ante este hecho, la Secretaría de Movilidad se pronunció y aseguró que desde que conocieron la situación emprendieron la búsqueda de este agresor.

“Activamos la búsqueda, a través del sistema de monitoreo y las cámaras del sector para identificar al responsable”, señaló la entidad.

Este proceso se está realizando junto con la Secretaría de Seguridad para capturar al responsable y vincularlo a algún proceso disciplinario.

Asimismo, el Distrito pidió ayuda de la comunidad para que ayuden con información para poder encontrar a este hombre.

Vea el video: