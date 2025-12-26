Adulto mayor de 91 años muere al ser arrollado por una motocicleta en Piedecuesta

Bucaramanga

Un hombre de 91 años perdió la vida tras ser atropellado por una motocicleta en uno de los tramos más transitados de la autopista en Piedecuesta, informaron las autoridades de tránsito.

El adulto mayor, identificado como Orlando Guerrero Hernández, al parecer intentaba cruzar la vía en un punto no autorizado, cerca de una institución educativa del sector, cuando fue impactado por una motocicleta que se desplazaba en sentido norte a sur.

El fuerte golpe lanzó a Guerrero Hernández al pavimento, causándole lesiones fatales. Personal de emergencias que llegó al sitio confirmó que el hombre no presentaba signos vitales y fue declarado muerto en el lugar del accidente.

La motocicleta era conducida por un hombre que resultó con lesiones leves y fue atendido en el lugar por los servicios de emergencia. La mujer que lo acompañaba como parrillera sufrió heridas de mayor consideración y fue trasladada de urgencia a la Clínica de Piedecuesta, donde permanece en observación.

Autoridades competentes llevaron a cabo el levantamiento del cuerpo, la elaboración del croquis del siniestro y los procedimientos judiciales correspondientes. Debido a estas labores, el tráfico en la autopista se vio afectado de manera parcial durante varias horas.