Arelys Henao abre el 2026 con “Bala Perdida”, una historia intensa de amores inconclusos

La música popular colombiana inicia el año con una voz que nunca pasa desapercibida. Arelys Henao, reconocida como La Reina de la Música Popular, presenta oficialmente su nuevo sencillo “Bala Perdida”, una canción que explora el dolor, la clandestinidad y las marcas que deja un amor imposible.

“Bala Perdida” nació en el reconocido campamento musical “Los de la Villa”, un colectivo creativo integrado por Juan Guillermo Muñoz, John Mario Muñoz, Miguel Ángel Granada, José David Guerrero, Daniel Alejandro Uribe y Carlos Frederman Rodríguez, quienes se encargaron de la composición y autoría del tema. La colaboración entre estos compositores permitió construir una narrativa íntima que combina poesía, desahogo y la fuerza emocional que caracteriza el repertorio de Arelys Henao.

El videoclip fue rodado en la ciudad de Medellín, específicamente en las instalaciones de Alto Estudios, bajo la dirección de Andrés Osorio, de Everest Producciones. La propuesta visual acompaña el relato de la canción con una puesta en escena íntima, atmosférica y cinematográfica, destacando emociones como la resignación, el desencanto y la imposibilidad de cerrar una historia marcada por la distancia emocional.

Fiel a su esencia, Arelys Henao expresó su gratitud hacia Dios, los medios de comunicación y sus seguidores, quienes han acompañado cada paso de su carrera. Con “Bala Perdida”, la artista no solo abre un nuevo capítulo musical en 2026, sino que reafirma su liderazgo en un género que sigue creciendo en Colombia y en las comunidades latinas alrededor del mundo.