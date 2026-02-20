Carlos Vives ilumina Premio Lo Nuestro 2026 entre flores, cartas y el estreno mundial de “Te Dedico”

La presencia de Carlos Vives en Premio Lo Nuestro 2026 fue uno de los momentos más emotivos de la noche.

El artista colombiano llegó al Kaseya Center con un gesto poco habitual en las alfombras: repartió flores y cartas escritas a mano, un detalle que conectó de inmediato con el público y que refleja el mensaje central de su más reciente lanzamiento, “Te Dedico”. Con este sencillo, Vives propone volver al romanticismo y a la cercanía humana en tiempos donde, como él mismo señala, casi ya no se dedican canciones.

La emoción también alcanzó al equipo del evento. Una oficial de seguridad celebró diciendo: “¡Carlos Vives me dio una rosa!”, dejando en evidencia el impacto de este acercamiento auténtico y cálido que caracterizó la llegada del cantante.

Ya sobre el escenario, Vives protagonizó uno de los estrenos más esperados de la noche: la primera presentación mundial de “Te Dedico”, acompañada de su emblemática banda La Provincia. Con visuales inspirados en flores, cartas y tonalidades cálidas, la puesta en escena reforzó el concepto de su nuevo sencillo: un mensaje cargado de gratitud, amor profundo y alegría contagiosa. Su interpretación confirmó, una vez más, la energía inagotable que lo ha convertido en una de las figuras más queridas de la música latina.

En esta edición, el samario llegó con tres nominaciones: Artista del Año – Tropical, Colaboración del Año – Tropical por La Tierra del Olvido (Versión Salsa) junto al Grupo Niche, y Álbum del Año – Tropical con Escalona Nunca Se Había Grabado Así (Deluxe). Su trayectoria incluye ya diez Premios Lo Nuestro y el reconocimiento a la Excelencia, que lo reafirma como un referente cultural dentro y fuera de Colombia.

Paralelamente, Vives afina los detalles de su próxima gira internacional, “Tour al Sol 2026”, un recorrido que iniciará por Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, antes de llegar a Colombia y Ecuador. El artista describe esta gira como un viaje simbólico que sigue el ciclo del sol: desde el amanecer lleno de esperanza, pasando por la energía vibrante del mediodía, hasta un atardecer cargado de emoción colectiva. Las fechas y la información oficial están disponibles en carlosvives.com.