Alfredo Arias ilusiona a los hinchas de Junior: “Mi primer objetivo es ser bicampeón de Liga”

Alfredo Arias y sus objetivos con el Junior para este 2026 (Photo by Ernesto Ryan/Agencia Gamba/Getty Images) / Agencia Gamba

Alfredo Arias director técnico del Junior de Barranquilla analizó el presente del equipo en el programa AS MorninGol, donde dejó reflexiones sobre el rendimiento reciente, los objetivos de la temporada y su experiencia en Barranquilla.

Tras la victoria frente al América, el estratega uruguayo destacó la importancia del rival y reconoció aspectos por corregir. “El triunfo lo unifica más el rival, que va a pelear arriba y seguramente estará en finales. Hicimos cosas muy buenas que debemos repetir, pero también tuvimos una distracción después de nuestro gol. Durante unos 15 minutos del primer tiempo aflojamos en la intensidad del juego. Y la intensidad es con o sin pelota; América es un rival al que no le puedes dar el balón”, afirmó.

Arias también explicó cómo preparó al equipo para afrontar dos partidos consecutivos en Bogotá, teniendo en cuenta factores climáticos y mentales. “El componente mental y la predisposición influyen en los diferentes climas de Colombia. Lo hicimos bien contra Millonarios, aunque perdimos la final con Santa Fe por errores defensivos, algo que hemos repetido en este inicio de liga y debemos corregir” explico el tecinco uruguayo.

En cuanto a los objetivos del año, fue ambicioso: “Me planteé desde el primer mensaje que debíamos cambiar la estadística de los pocos bicampeones. Mi primer objetivo es ser bicampeón este año. El siguiente, que mezcla sueño e ilusión, es avanzar más en la Copa Libertadores. La nueva reglamentación en Colombia dificulta algunas cosas, pero tenemos ese sueño”.

Finalmente, se refirió a su experiencia en la ciudad: “Barranquilla tiene algo especial. Aquí la gente vive al ritmo de Junior. Incluso en Carnavales tomé medidas porque no licencié al plantel; seguimos concentrados para competir, seguramente sus familias no me quieren mucho, pero es la profesion que ellos escogieron” concluyo el director tecnico Alfredo Arias.