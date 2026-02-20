Jornada de protesta transcurrió con normalidad y finalizó con una ‘velatón’ en Montería

Jornada de protesta transcurrió con normalidad en Montería y finalizó con una ‘velatón’ por los damnificados. Foto: prensa Ademacor.

Montería

Un grupo de docentes y ciudadanía en general acompañó la jornada de protesta convocada para este 19 de febrero, con la finalidad de defender el salario mínimo propuesto por el gobierno del presidente Gustavo Petro y en solidaridad con los más de 200.000 damnificados que dejan las inundaciones en el departamento de Córdoba. La manifestación transcurrió con normalidad y finalizó con una ‘velatón’ hacia las 7:30 p.m.

“Hemos salido a las calles para decirle al Consejo de Estado que aquí está un pueblo dispuesto a defender la dignificación del pueblo, representada en el salario mínimo vital. Seguiremos en lucha porque el pueblo tiene que dignificarse con un buen salario; estamos en pie de lucha para defender las políticas del presidente Gustavo Petro Urrego”, puntualizó Ermen Martínez, directivo de la Asociación de Maestros de Córdoba.

Por su parte, el presidente de Ademacor, Jorge Bruno, expresó que “al pueblo trabajador colombiano lo vamos a defender hasta las últimas consecuencias y por eso le estamos diciendo al Consejo de Estado que tiene que fallar en favor del pueblo colombiano. También expresamos solidaridad con los 30 municipios del departamento”.

De acuerdo con lo expresado, el sector educativo ha sido uno de los más golpeados con las inundaciones; cientos de colegios y docentes se han visto impactados con esta crisis que ha dejado 8 personas fallecidas.