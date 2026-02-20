10 barrios de Bogotá se quedarán sin luz el viernes 20 de febrero: Cortes durarán más de 10 horas. Getty Images

La empresa Enel Colombia llevará a cabo una serie de trabajos en las redes de suministro de energía en Bogotá. Estos trabajos conllevan la suspensión del servicio en 10 barrios correspondientes a cinco localidades de la capital este viernes 20 de febrero de 2026.

La Alcaldía de Bogotá difundió el listado de los barrios afectados y los horarios de la intervención, la cual, en sectores como Hipotecho de la localidad de Kennedy, durará hasta 11 horas, abarcando gran parte del día.

Dadas las circunstancias, las autoridades recomiendan a los usuarios tomar precauciones tanto en el uso de electrodomésticos como en la organización de su jornada, a raíz de los cortes de luz programados.

Cortes de luz viernes 20 de febrero en Bogotá

Conozca a continuación las localidades y barrios en los que se presentarán cortes de luz con el rango de tiempo determinado en cada sector:

Localidad de Chapinero

Desde las 7:45 a. m. hasta las 4:45 p. m. De la carrera 18 a la carrera 20, entre calle 87 y calle 90 – Barrio El Chicó.

Localidad de Kennedy

Desde las 7:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. De la calle 5 a la calle 7, entre la carrera 67 y la carrera 70 – Barrio Hipotecho.

Desde las 7:45 a. m. hasta las 4:45 p. m. De la carrera 84 a la carrera 86, entre calle 38 Sur y calle 40 Sur – Barrio Llano Grande.

Desde las 6:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. De la carrera 68 a la carrera 70, entre calle 23 Sur y calle 31 Sur – B arrio Provivienda Oriental.

Desde las 7:30 a. m. hasta las 4:30 p. m. De la carrera 72 a la carrera 74, entre calle 37 Sur y calle 40 Sur – Barrio Timiza.

Localidad de Rafael Uribe Uribe

Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:45 p. m. De la carrera 3 a la carrera 5, entre calle 50 Sur y calle 52 Sur, barrio La Picota Oriental.

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la calle 35 Sur a la calle 37 Sur, entre carrera 9 y carrera 12 – Barrio San Luis.

Localidad de Suba

Desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. De la calle 233 a la calle 237, entre la carrera 71 y la carrera 73 – Barrio Casablanca Suba Urbano.

Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 110 a la carrera 112, entre calle 156 y calle 159 – Barrio Las Mercedes, Suba Rural.

Localidad de Usaquén