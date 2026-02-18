¿Cómo pedir la reconexión del agua, la luz y el gas? Estas son las tarifas del 2026

En medio de las obligaciones diarias con las que cuentan millones de ciudadanos, hay una que es temida por muchos: el pago de servicios.

Además de que estos generan un impacto en el bolsillo de los colombianos, producen una presión por la fecha límite establecida, que al ser ignorada podría generar la suspensión de estos.

En caso de caer en ese olvido, no solo deberá saldar la deuda, pues la reconexión del servicio tiene un costo y un tiempo de reestablecimiento.

Reconexión del servicio de agua

Este es el paso a paso que debe seguir para solicitar la reconexión de uno de los servicios más costosos del hogar y por ende, más indispensables.

Pagar la deuda que tiene con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) y presentar el recibo. Una vez haya pagado el recibo, deberá presentarse en uno de los puntos corporativos de la EAAB que actualmente están operando, y realizar la solicitud de reconexión. Hacer el pago de la reconexión.

¿Cuánto se demora la reconexión del servicio de agua?

Tenga en cuenta que el restablecimiento del servicio en caso de suspensión se hará dentro de las 24 horas siguientes a la fecha en la que ha desaparecido la causa o causas que dieron origen a la suspensión, es decir, a la hora que realice el pago tanto de la factura como de la reconexión.

Reconexión del servicio de luz

El pago oportuno de la tarifa de luz es de 5 a 7 días una vez emitida la factura, mientras que la fecha de suspensión, que esta señalada en el recibo, va de 2 a 3 días una vez después de la fecha de dicho pago.

Para solicitar la reconexión deberá:

Ingresar al portal web de Enel. Seleccione la opción de pagos que la podrá encontrar al lado derecho de la página y realice la consignación respectiva a su recibo. De acuerdo a la información de Enel, no es necesario que pida la reconexión, pues una vez cumpla con el pago se genera la orden de reconexión y en un plazo de 24 horas o antes, tendrá reconectado el servicio.

Sin embargo, el restablecimiento del servicio tiene un costo, que según la entidad encargada, para 2026 son:

Para clientes residenciales el valor va de $85.907 a $109.160

Para clientes no residenciales el valor va de $117.464 a $242.533

Reconexión de la luz. Tarifas 2026

Reconexión del gas

Aunque para muchos este es el recibo más económico, la reconexión es la más costosa de acuerdo a lo estipulado por la empresa encargada Vanti.

Para el 2026, los costos del restablecimiento del servicio son:

Reconexión revisión periódica obligatoria: $40.839

RPO reconexión acometida por suspensión tipo 1: $634.765

RPO Reconexión Acometida por Suspensión Tipo 2: $1.031.769

¿Cuánto se demora la reconexión del servicio del gas?

Según el portal web de Vanti, la reconexión del servicio se realiza dentro de las 24 horas, a partir del momento que el pago registre en el sistema.

“No es necesario que llames porque la compañía procede a hacer la reconexión dentro de las siguientes 24 horas una vez el pago ingrese a nuestro sistema, siempre y cuando se cumpla con condiciones técnicas y acceso para realizar la reconexión”, señalan.