Productores que demandaron a Karol G, retiran su demanda y se disculpan con ella por presentarla

El dúo de producción, compuesto por Jack Hernández (Ocean Vibes) y Dick Alfredo Caballero Rodríguez (Alfr3d Beats), retiró una demanda contra la cantautora colombiana Karol G y ofreció sus disculpas a la estrella por haberla presentado.

En ella, acusaban a la artista y a los coautores de la canción “Gatúbela” de robar elementos de otro tema títulado “Punto G”.

Pero este miércoles expresaron que habían acordado no solo retirar voluntariamente la demanda, sino también publicar una disculpa pública por haberla demandado.

Ambos afirmaron que las pruebas, incluidos los archivos de las sesiones de estudio, habían demostrado que el productor de Karol, DJ Maff, había creado y grabado el ritmo de su canción “Gatúbela” dos semanas antes de que se publicara “Punto G”.

El dúo presentó una demanda en marzo, alegando que “reconocieron inmediatamente” las similitudes de la canción con “Punto G”.