Los Foo Fighters lanzan su nuevo sencillo “Your Favorite Toy”, que da nombre a su próximo disco

La agrupación de rock estadounidense, Foo Fighters, lanzó este jueves su nuevo sencillo “Your Favorite Toy”, que da nombre a su duodécimo trabajo discográfico.

Esta revelación se hace una semana después de que los Foo publicaran fragmentos de una nueva canción en su página web oficial.

Este nuevo disco de estudio de la banda de rock liderada por Dave Grohl incluye el primer adelanto “Asking for a Friend”.

Además, este es el primer álbum con su nuevo baterista Ilan Rubin, tras la salida de Josh Freese.

El nuevo disco, compuesto por 10 canciones, saldrá a la venta el próximo 24 de abril.