TransMiCable en Ciudad Bolívar tiene nuevo operador

Transmicable de San Cristóbal ya tiene fecha de entrega: número de estaciones y ubicación

Culminó la audiencia de adjudicación, bajo el proceso de la selección objetiva, para la operación del Sistema TransMiCable en la localidad Ciudad Bolívar.

El proponente Promesa de Sociedad Futura Cable Movil fue el ganador del proceso y operará TransMiCable de Ciudad Bolívar por los próximos 10 años.

Tres proponentes cumplieron los requisitos y participaron en el proceso: Promesa de Sociedad Futura Gran Américas Mi Teleférico Tunal, Promesa de Sociedad Futura DoppelmayrCable Car Ciudad Bolívar y Promesa de Sociedad Futura Cable Móvil.

Con esta adjudicación se cumplieron los compromisos adquiridos en el pacto de cumplimiento, propuesto por la Administración Distrital y avalado por el Juez 47 Administrativo del Circuito de Bogotá, el cual estableció la obligación de contratar un nuevo operador mediante un proceso de selección objetiva, garantizando un manejo eficiente, transparente y conforme a la ley.

Así mismo el Ente Gestor garantiza el cambio de operador sin afectar ni interrumpir la prestación del servicio que beneficia a cerca de 25 mil habitantes de Ciudad Bolívar cada día.