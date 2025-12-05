Declaran desierto proceso de licitación para el Transmicable de Ciudad Bolívar

Bogotá

Después de un proceso minucioso en el que se cumplieron los pasos parea elegir al operador que manejará el sistema de Transporte por Cable Aéreo TransMiCable de Ciudad Bolívar, la empresa decidió declarar desierta la licitación Pública No. 08 de 2025. Explicaron que, aunque en la fecha de cierre se recibieron tres ofertas, la entidad se vio en la obligación de adoptar esta decisión para garantizar la objetividad y transparencia del proceso, debido a una inconsistencia detectada en el pliego de condiciones, la cual generaba dudas respecto de la hora límite para la recepción de las propuestas.

Indicaron desde Transmilenio que la decisión se adopta en cumplimiento del Pacto de Cumplimiento aprobado por el Juzgado 47 Administrativo de Bogotá, por medio del cual TransMilenio S.A. se comprometió a estructurar, licitar y suscribir un contrato de operación para el TransMiCable de Ciudad Bolívar, en reemplazo del contrato actualmente vigente con la Operadora Distrital de Transporte.

Una vez quede en firme la resolución que declaró desierta la licitación, Transmilenio convocará un nuevo proceso de selección, bajo las mismas condiciones previamente establecidas, aseguran que se hará garantizando así la adjudicación y suscripción del contrato en estricto cumplimiento de los principios de transparencia, igualdad y responsabilidad que rigen la contratación estatal.

#BOGOTÁ. Fue declarada desierta la licitación para la operación del TransmiCable de Ciudad Bolívar para los próximos 10 años. En el proceso estaban participando tres firmas. Así quedo registrado en una resolución de @TransMilenio pic.twitter.com/xipoSvm5Ov — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) December 5, 2025

¿Cuáles son los operadores que estaban participando del proceso licitatorio?

En el proceso que dio inicio el 4 de agosto con la publicación de los Prepliegos, tenía como participantes a las firmas “Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá”, “la Promesa de Sociedad Futura Cablemovil S.A.S”. y la “Estructura Plural Cable Ciudad Bolívar”.

La tres firmas ya fueron notificadas de la decisión de declarar desierta la licitación y de iniciar lo mas pronto posible un nuevo proceso.