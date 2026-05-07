“El Distrito no conoce el proyecto”, gobernador Rey critica a la Administración Galán por Regiotram

Una gran controversia ha generado el Regiotram del Norte debido a que se conoció, a través del Conpes 4190, que la Alcaldía de Bogotá no financiará el proyecto ferroviario, pese a que conectará a la ciudad con varios municipios de la Sabana Centro, como Zipaquirá, y ayudará en la movilidad de unos 11 millones de habitantes de la región.

De acuerdo con lo que se ha conocido, el Gobierno nacional financiará el 82% del Regiotram, incluyendo la parte que se suponía que iba a poner la Administración Galán. Según el Ejecutivo, esta decisión se tomó con la finalidad de no seguir postergando un proyecto que es de vital importancia para la movilidad de Cundinamarca.

Lea también: “Bogotá no queda por fuera del proyecto Regiotram Norte”, gobernador Jorge Emilio Rey

La Alcaldía de Bogotá ha dicho que la noticia los tomó por sorpresa, debido a que el Distrito estaba dispuesto a aportar financieramente. “Nos toma por sorpresa el Conpes 4190 expedido por el Gobierno nacional en el que se excluye a Bogotá del proyecto Regiotram del Norte”, aseveró Miguel Silva, secretario general de la Alcaldía.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro aseguró que la Administración Galán no tuvo la voluntad de darle viabilidad al proyecto. “La reunión para cofinanciar el proyecto se hizo el año pasado y Bogotá no quiso ir. Nosotros asumimos la parte de Bogotá y volveremos realidad el tranvía de Zipaquirá al norte de la ciudad”, indicó el jefe de Estado.

Le puede interesar: MinTransporte niega que Bogotá haya quedado fuera del Regiotram del Norte: “Es clave en el proyecto”

Ante esta situación, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, hizo una crítica a la Alcaldía de Bogotá. “Siento que gran parte de esas observaciones se derivan del desconocimiento que el Distrito hoy tiene del proyecto. El distrito no conoce el proyecto”, afirmó Rey.

Asimismo, dijo que ningún secretario de despacho se presentó a las mesas de diálogo con la Gobernación de Cundinamarca, con el Ministerio de Transporte, con Findeter y con los consultores externos. Sin embargo, aclaró que las observaciones que ha enviado la Alcaldía sobre el proyecto hay que revisarlas.

“Este es un proyecto que cumple a cabalidad con todos los indicadores de calidad requerida en un proyecto de esta talla. Vamos a hablar desde ya con la Alcaldía y con el Ministerio de Transporte sobre las inquietudes que se han presentado”, concluyó el gobernador.