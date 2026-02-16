CNE capacitó a 254 consulados de Colombia sobre su plataforma de acreditación de actores electorales

Colombia

Con el propósito de fortalecer la legitimidad y la transparencia del proceso electoral para los colombianos residentes en el exterior, el Consejo Nacional Electoral capacitó a las delegaciones diplomáticas en el manejo de la Plataforma de Postulación y Acreditación de Actores Electorales.

Un total de 254 consulados de Colombia en los cinco continentes participaron en esta jornada, organizada teniendo en cuenta las diferencias horarias de cada región. Shanghái, Nueva York, Manila, Quito, Zúrich, Milán y Génova fueron algunos de los consulados presentes en estas sesiones.

Durante estos espacios pedagógicos, los funcionarios consulares recibieron orientación detallada sobre el uso de la herramienta tecnológica que permitirá verificar, de manera ágil y segura, la acreditación de los actores electorales que participarán en las jornadas democráticas fuera del país.

A su vez, en la capacitación se socializaron los dos módulos principales de la plataforma: el módulo de Fuerza Pública, destinado al registro y control del ingreso de los actores electorales a los puestos de votación, y el módulo de testigos electorales, que permitirá registrar observaciones y posibles anomalías durante la jornada electoral, así como realizar la captura fotográfica del formulario E-14 al cierre de la votación en mesa.

Por otro lado, se abordaron aspectos operativos y normativos de la herramienta. También se explicaron los procedimientos de validación de información en tiempo real y se presentó el modelo de credencial digital de acreditación de actores electorales, con el fin de garantizar su correcta implementación en cada consulado.

Con estas acciones, el Consejo Nacional Electoral reafirma su compromiso con la modernización del sistema electoral colombiano mediante la implementación de herramientas tecnológicas que promuevan procesos electorales legítimos, transparentes y accesibles para los connacionales en el exterior.