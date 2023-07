¿Qué es PSE y cómo realizar pagos de forma sencilla sin salir de casa?

Las compras en línea se han convertido en una alternativa de pago muy atractiva para todos los colombianos. Ahora bien, seguramente en más de una ocasión habrá escuchado sobre el botón PSE o de Pagos Seguros en Línea, el cual garantiza que la operación se realice de manera eficiente sin sufrir complicaciones.

Es importante saber que, a finales de 2022, las transferencias ya superaron a las tarjetas de crédito para las compras online en comercios retail, con 38% de adopción frente a 34%, de acuerdo con predicciones de Americas Market Intelligence (AMI).

¿Qué es el botón de Pagos Seguros en Línea?

Es un servicio de ACH Colombia, el cual permite a las empresas vender o recaudar a través de Internet, donde los clientes o usuarios autorizan mediante la banca virtual de su banco el débito defondos desde sus cuentas de ahorro, corrientes o depósitos electrónicos.

¿Cómo utilizarlo?

Para acceder a este servicio, lo único que deberá verificar es que su banco esté autorizado a usar PSE como medio de pago y un correo electrónico asociado. Al momento de realizar una operación no se le solicitará contraseña. Como se mencionaba anteriormente, el botón se integra directamente con el banco del comercio y el suyo como usuario. Por esta razón, no hay necesidad de realizar algún tipo de autenticación o ingresar a una tercera página.

¿Qué datos solicitarán para realizar un pago con PSE?

Si cancela como Persona Natural, solamente le pedirán ingresar un correo electrónico registrado. En el caso puntual de la Persona Jurídica, será el NIT de la empresa y el correo asociado al registro de empresa. Ahora bien, si olvida su información de registro, luego de tres intentos, se le mostrará una ventana en la cual podrá ingresar otros datos básicos para continuar con la transacción.

Otros puntos a considerar

Si usted utiliza este servicio en diferentes bancos no deberá registrarse más de una vez, ya que con el mismo usuario podrá realizar pagos desde todos los bancos vinculados a la red ACH Colombia. Tenga en cuenta que PSE es un servicio gratuito y no se generará ningún costo adicional. En caso de presentarse una situación especial, deberá contactarse con su banco y evitar complicaciones. Por otra parte, la demora en cada transacción no debería superar los 21 minutos.

Finalmente, no existe un límite en el número de pagos, pero el usuario podrá definir el tope de transacciones y cantidad a través de su portal virtual bancario. Los topes sí son definidos por cada banco, así que será importante validar con cada banco en cuestión.