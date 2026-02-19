La canción “APT.” de Rosé y Bruno Mars es nombrado el sencillo más vendido a nivel mundial en 2025

LOS ANGELES, CALIFORNIA - FEBRUARY 01: (L-R) Rosé and Bruno Mars attend the 68th GRAMMY Awards at Crypto.com Arena on February 01, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Kevin Mazur/Getty Images for The Recording Academy) / Kevin Mazur

La colaboración entre Rosé y Bruno Mars, “APT.”, ha sido nombrada como el sencillo más vendido a nivel mundial de 2025, por la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI).

La canción se convirtió en el primer sencillo número 1 con una letra en un idioma distinto al inglés.

“APT.” permaneció durante 45 semanas en la lista Hot 100 de Billboard, llegando al tercer lugar.

Además, “APT.” supone el primer número uno de Bruno Mars en la lista global de sencillos de la IFPI desde “Just The Way You Are” en 2011.

La colaboración acumuló 2.060 millones de unidades, según los datos publicados, que incluyen suscripciones pagas de streaming, plataformas con publicidad y descargas de canciones.

El segundo puesto del 2025 lo ocupó “Golden”, de HUNTR/X, una de las canciones de la película animada ‘Las guerreras K-pop’.