No lo vamos a tolerar: MinDefensa por intentos de instrumentalizar a la fuerza pública en elecciones

MinDefensa sobre intentos de instrumentalizar a la fuerza pública en elecciones (imágenes de archivo)

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, envió un mensaje directo a los sectores políticos del país al advertir que no se permitirá el uso de militares ni policías con fines electorales o de campaña.

Durante un encuentro con integrantes de la fuerza pública en la Brigada 11 del Ejército en Montería, el jefe de la cartera de Defensa resaltó la labor de soldados y policías en el país y recordó que, por mandato constitucional, las Fuerzas Militares y la Policía deben mantenerse al margen de la actividad política.

La fuerza pública solo garantizará seguridad

El ministro aseguró que, aunque la Fuerza Pública garantiza la seguridad para el desarrollo del proselitismo y de las elecciones, no participará en actividades políticas ni permitirá que candidatos o campañas intenten instrumentalizar a los uniformados.

“Nosotros brindamos la seguridad para que haya proselitismo político, pero no participamos en eso. Defendemos la democracia aunque no la podamos ejercer con el voto”, afirmó.

El mensaje de MinDefensa a los candidatos

El funcionario fue enfático en señalar que también se envía un mensaje a los candidatos: no pueden utilizar a la Fuerza Pública en sus campañas ni aprovechar su presencia institucional para fines electorales.

“Es un mensaje a los candidatos que tampoco pueden utilizar la Fuerza Pública para campañas de ellos. Y no lo vamos a tolerar”, advirtió.

Los delitos electorales

El ministro agregó que cualquier delito electoral será combatido con contundencia, en coordinación con la Policía y las autoridades judiciales, al igual que las acciones contra organizaciones criminales.

Finalmente, reiteró el respaldo del Gobierno a los integrantes de la Fuerza Pública, destacó el aumento del salario para quienes prestan servicio militar y subrayó que la institución continuará actuando bajo los principios de neutralidad, legalidad y defensa de la democracia.