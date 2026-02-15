Plan Democracia garantizará seguridad total en el Huila durante las elecciones

neiva

Las acciones ya se encuentran desplegadas en todo el territorio nacional. En el departamento del Huila se concentrarán capacidades especiales para garantizar la seguridad. Se cubrirá el 100 % de los puestos de votación urbanos y los corregimientos asignados.

Además, habrá refuerzos en investigación judicial e inteligencia. El objetivo es asegurar un proceso electoral transparente y tranquilo para la ciudadanía. Un total de 180 policías llegarán desde Bogotá para apoyar el dispositivo en el Huila. Habrá presencia reforzada en municipios como La Plata y Pitalito, así como en Neiva.

El Brigadier General Wharlinton Iván Gualdron , de la policía nacional, comento que “las autoridades también adelantan investigaciones por posibles delitos electorales desde noviembre. Los uniformados fueron capacitados mediante el seminario taller denominado Plan Democracia. Las autoridades reconocen la presencia de disidencias al mando de alias Mordisco en algunas zonas del departamento”.

La Policía Nacional, en coordinación con el Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial y la Armada, diseñó desde el año anterior el Plan Democracia. Esta estrategia comenzó a estructurarse tras las 26 elecciones atípicas realizadas en 2025.Dicho proceso sirvió como antesala para las elecciones de Congreso y Presidencia de la República.