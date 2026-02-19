La seguridad en las elecciones está totalmente garantizada: MinDefensa

Cúcuta

“La seguridad en las elecciones está totalmente garantizada. Está cubierto el 100% de los puestos de votación”, bajo esta consigna, Pedro Sánchez, Ministro de Defensa, aseguró que Colombia podrá vivir una jornada electoral garantizada el próximo 8 de marzo.

La afirmación la hizo durante la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales, que se desarrolló en Cúcuta y contó con la presencia del Gobierno Nacional, autoridades departamentales, MOE, entre otros.

Más información La Registraduría evalúa la posibilidad de trasladar mesas en lugares afectados por las lluvias

“Hemos tomado decisiones que nos han permitido ampliar la fuerza pública y contar con 246.000 hombres y mujeres de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional que estarán desplegados en todo el territorio nacional”, dijo Sánchez.

Durante este espacio también se analizaron los principales riesgos que se tienen en el país, frente a la jornada electoral para el Congreso de la República.

“Son riesgos asociados con la violencia que es generada principalmente por los grupos armados organizados y que aquí en Norte de Santander se focaliza principalmente en el área del Catatumbo, generada por dos razones importantes, la primera es la permanencia o la persistencia del narcotráfico y de la minería ilegal en la zona, eso es automáticamente un imán para los grupos criminales y la otra es la lucha entre los grupos criminales por adueñarse de la economía ilegal y por ello hemos conducido operaciones contundentes como el reciente bombardeo que se hizo contra el cartel del narcotráfico del ELN, un cartel que ha sido enemigo de los colombianos, solamente le interesa lo ilegal porque si le interesara lo legal no estaría atacando al pueblo colombiano”, concluyó.