Medellín busca consolidarse como hub creativo con el 4º Encuentro MECA 2026

Medellín, Antioquia

Empresas y profesionales del ecosistema audiovisual y cinematográfico se darán cita el próximo 4 de marzo en la sede Poblado de la Cámara de Comercio de Medellín, en el marco del 4º Encuentro MECA.

Un espacio que busca alinear toda la cadena de valor del sector y fortalecer la proyección internacional de la ciudad.

La jornada, organizada por la Asociación de la Industria Audiovisual y Cinematográfica de Medellín y Antioquia (MECA), reunirá compañías de preproducción, producción, postproducción, animación, videojuegos, estudios de audio, locaciones y distribución, con el propósito de generar conexiones, cerrar negocios y analizar las tendencias que marcarán el 2026.

¿Qué espera este 4º encuentro?

“Estamos esperando más de 120 empresas, también profesionales que hacen parte del ecosistema audiovisual y cinematográfico, porque estas empresas MECA son las empresas tractoras que están en los grandes proyectos, pero necesitamos alinear a toda la ciudad”, explicó Ana Ligia Jaramillo, directora de MECA.

Según Jaramillo, uno de los principales resultados de los encuentros anteriores ha sido la articulación entre el sector público y privado, lo que ha permitido fortalecer acuerdos en formación, conexión institucional y participación en grandes producciones.

“Lo que hemos logrado es conectar todo el sistema público que tiene interacción sobre el audiovisual y el cine y la producción aquí en Medellín y trabajamos de la mano”, señaló.

Entre los logros mencionados están la vinculación de empresas locales como proveedoras en producciones internacionales y el cierre de proyectos tras visitas de productoras nacionales.

Además, varias compañías afiliadas trabajan actualmente para plataformas como Netflix y Amazon Prime Video, lo que, según la directora, refuerza la confianza en Medellín como escenario de rodajes y desarrollo de contenidos.

Impacto económico y derrama en la ciudad

La directora de MECA destacó que el sector audiovisual no solo genera empleo directo, sino una importante derrama económica para Medellín y Antioquia.

Una producción cinematográfica puede involucrar alrededor de 160 personas durante un mes, además del impacto en hoteles, transporte, alimentación, entretenimiento y servicios asociados.

“Estas cifras cada vez están creciendo, aumentando la participación en el PIB para toda la industria del entretenimiento y de la producción audiovisual”, afirmó.

En esta edición, el encuentro tendrá un formato tipo talk show, con invitados nacionales e internacionales que interactuarán con empresas de cada eslabón de la cadena de valor.

Entre ellos, Cecilia Gómez de la Torre, experta peruana en distribución cinematográfica, y representantes de ProColombia, quienes abordarán temas de internacionalización, ventanas de exhibición y audiencias.

Retos del sector

Aunque el panorama es de crecimiento, la industria enfrenta desafíos importantes. Jaramillo mencionó como principal reto la necesidad de ampliar y capacitar el talento disponible, especialmente cuando coinciden varios eventos o producciones de gran escala en la ciudad.

Por eso, previo al encuentro se realizará una master class en alianza con Blackmagic y la Universidad de Medellín, abierta al público, con el fin de fortalecer competencias técnicas.

Otro desafío es el bilingüismo. “Tenemos una brecha grande”, reconoció la directora, quien señaló que el trabajo conjunto con actores públicos y privados será clave para cerrar esa distancia y facilitar la inserción en mercados internacionales.

Con este cuarto encuentro, MECA busca no solo fortalecer la industria local, sino consolidar a Medellín como un hub creativo y de producción de contenidos de la ciudad hacia el mundo, en un momento en el que la industria audiovisual compite por atraer rodajes, coproducciones y nuevas inversiones.