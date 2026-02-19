Más de 8.700 mujeres rurales se beneficiarán con mejoramientos de vivienda VIVA

Antioquia

La Empresa de Vivienda de Antioquia (VIVA) socializó el proceso de invitación abierta que permitirá la ejecución de 8.765 mejoramientos de vivienda en 36 municipios del departamento, con una inversión superior a $200.000 millones.

Asimismo, se anunció que el proceso de contratación pública se desarrollará entre el 23 de febrero y el 18 de marzo de 2026 y estará publicado en la plataforma Secop II, donde los interesados podrán consultar las condiciones y requisitos.

El gerente de VIVA, Rodrigo Hernández, destacó que esta inversión permitirá mejorar las condiciones habitacionales de más de 8.700 mujeres en zona rural.

“Este proceso nos permitirá contratar más de 200 mil millones de pesos para realizar intervenciones que beneficien a más de 8.700 mujeres en zona rural, mejorando sus condiciones habitacionales. Hemos garantizado reglas claras y un proceso transparente y abierto”, afirmó el funcionario.

Entre los alcances presentados por la entidad, se encuentran intervenciones en saneamiento básico y acceso a agua potable, tales como la construcción de unidades sanitarias, sistemas sépticos, almacenamiento de agua y tecnologías.

Programa ‘VIVA Mi Casa Mejorada para Ellas’

El programa “VIVA Mi Casa Mejorada para Ellas” incorpora criterios diferenciales que otorgarán puntaje adicional a empresas, emprendimientos y organizaciones lideradas por mujeres o con alta participación femenina en cargos directivos.

La selección de operadores se realizará por subregiones, mediante contratos independientes, con el propósito de garantizar mayor eficiencia en la ejecución.

En caso de que el número de proponentes supere el límite establecido, se realizará una preselección mediante sorteo en audiencia pública, como mecanismo para fortalecer la transparencia del proceso.