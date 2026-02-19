Embajada de Canadá visita por primera vez Segovia y consolida agenda de desarrollo sostenible Foto: Alcaldía de Segovia / luiscapape

Segovia, Antioquia

El municipio de Segovia recibió por primera vez la visita oficial de la Embajada de Canadá en Colombia, en un encuentro que fortalece la cooperación internacional y el desarrollo sostenible en el nordeste antioqueño.

Nuevo Centro de Salud beneficiará a más de 3.700 personas

Durante la jornada fue inaugurado el nuevo Centro de Salud del barrio Galán, una infraestructura construida por la compañía canadiense Aris Mining, que beneficiará a más de 3.700 habitantes y fortalecerá la red pública liderada por el Hospital San Juan de Dios del municipio. La obra hace parte de 81 proyectos de inversión social ejecutados en la zona.

En su intervención, la diplomática resaltó que el sector privado puede cumplir un papel fundamental en la transformación social de las comunidades donde opera.

Formalización minera y Minería Regenerativa

La visita también permitió conocer avances en formalización minera, un proceso que impulsa la llamada Minería Regenerativa, gracias al trabajo conjunto con la Agencia Nacional de Minería y Corantioquia. Según cifras entregadas durante el encuentro, cerca del 50 por ciento de la producción en Segovia se realiza de la mano de mineros formalizados, bajo estándares de seguridad y legalidad.

Además, la embajadora sostuvo encuentros con autoridades locales, organizaciones sociales, líderes comunitarios y representantes de la Mesa Minera, en un espacio de diálogo que reafirmó el compromiso con una minería responsable y el desarrollo sostenible.

La Alcaldía de Segovia entregó reconocimientos honoríficos a la embajadora y a varias líderes institucionales y empresariales, destacando su aporte al fortalecimiento de la gobernanza territorial y la cooperación entre Canadá y Colombia.