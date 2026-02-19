Hable con elPrograma

Joaquín Sabina recibe en Madrid la Medalla de Honor 2025 en reconocimiento a su exitosa carrera

Este premio es otorgado por la Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE).

MADRID, SPAIN - NOVEMBER 30: The singer Joaquin Sabina, during his concert at the Movistar Arena, on 30 November, 2025 in Madrid, Spain. Joaquin Sabina offers this last concert of his career as part of his farewell tour "Hola y Adios". (Photo By Ricardo Rubio/Europa Press via Getty Images) / Europa Press News

MADRID, SPAIN - NOVEMBER 30: The singer Joaquin Sabina, during his concert at the Movistar Arena, on 30 November, 2025 in Madrid, Spain. Joaquin Sabina offers this last concert of his career as part of his farewell tour &quot;Hola y Adios&quot;. (Photo By Ricardo Rubio/Europa Press via Getty Images)

M. Duarte

EFE

El músico, cantautor, poeta y pintor español Joaquín Sabina fue reconocido este martes 18 de febrero con la Medalla de Honor 2025 otorgada por la Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE).

Este galardón reconoce “su larga y exitosa trayectoria artística”.

El artista estuvo acompañado de su amigo y colaborador Leiva, así como del presidente de la SGAE, Antonio Onetti.

Este reconocimiento “ha sido elevado popularmente a la categoría de figura de referencia de la música contemporánea en español”.

Sabina suma más de 400 canciones registradas en esta asociación, superando los 10 millones de álbumes físicos vendidos y más de 2.000 millones de escuchas digitales.

La Medalla de Honor es la máxima distinción con la que SGAE rinde tributo a autoras y autores de largo recorrido en los ámbitos de la música, lo audiovisual, las artes escénicas y la edición musical, que han contribuido “a enriquecer el fértil patrimonio cultural español”.

