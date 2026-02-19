Joaquín Sabina recibe en Madrid la Medalla de Honor 2025 en reconocimiento a su exitosa carrera

El músico, cantautor, poeta y pintor español Joaquín Sabina fue reconocido este martes 18 de febrero con la Medalla de Honor 2025 otorgada por la Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE).

Este galardón reconoce “su larga y exitosa trayectoria artística”.

El artista estuvo acompañado de su amigo y colaborador Leiva, así como del presidente de la SGAE, Antonio Onetti.

Este reconocimiento “ha sido elevado popularmente a la categoría de figura de referencia de la música contemporánea en español”.

Sabina suma más de 400 canciones registradas en esta asociación, superando los 10 millones de álbumes físicos vendidos y más de 2.000 millones de escuchas digitales.

La Medalla de Honor es la máxima distinción con la que SGAE rinde tributo a autoras y autores de largo recorrido en los ámbitos de la música, lo audiovisual, las artes escénicas y la edición musical, que han contribuido “a enriquecer el fértil patrimonio cultural español”.