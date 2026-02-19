Paloma San Basilio se despide de los escenarios en América después de 50 años de carrera artística

La cantante española Paloma San Basilio dará un último concierto en Miami para despedirse de los escenarios en América.

San Basilio cerrará su gira ‘Gracias’ en esta ciudad de la Florida el 2 de abril en el Knight Center.

“Toda mi carrera en España ha sido muy importante, pero yo creo que América es lo que me permitió crecer como artista. Yo cada vez que tenía que hacer maletas para venir a este continente era feliz. Primero, porque amo viajar y no me importa nada hacer maletas, y segundo, porque me encontraba con países tan maravillosos”, expresó en una reciente entrevista con EFE.

“Cuando tú tienes la suerte de formar parte de ese tipo de música, que se llama con una definición fantástica, música para planchar, el que tú hayas acompañado a tantas amas de casa y tantos hombres en sus quehaceres cotidianos, siendo su banda sonora, eso es un privilegio”, afirmó.

San Basilio recibirá este jueves el ‘Premio a la Excelencia’ del ‘Premio lo Nuestro’, siendo homenajeada por la cantautora y actriz mexicana Sofía Reyes, la cantautora argentina Yami Safdie, la cantautora y productora estadounidense Elena Rose y el pianista Arthur Hanlon.

La estrella de la música española ha recibido el Premio Grammy Latino a la Trayectoria por sus valiosas contribuciones a la música latina.

Ha vendido más de 16 millones de discos a lo largo de su carrera.

A menudo ha aparecido en diversos musicales, como el estreno en español de ‘Evita’, de Andrew Lloyd Webber, en Madrid.