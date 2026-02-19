Justicia admite la primera demanda de restitución a favor del pueblo Kogui en Magdalena

Santa Marta

La Unidad de Restitución de Tierras (URT), a través de su Dirección de Asuntos Étnicos (DAE), radicó una demanda para el restablecimiento de derechos étnico-territoriales del pueblo indígena Kogui en el departamento de Magdalena.

La entidad busca así proteger el territorio de cuatro comunidades asentadas en el municipio de Ciénaga: Nabgaxa, Setaminaka, Mamakuñdua y Mañkuaxa. María Fernanda González, coordinadora del equipo de la DAE en la URT Magdalena, señaló que este proceso es importante puesto que los Kogui han sido reconocidos por la Corte Constitucional —en el Auto 004 de 2009—, como un pueblo en riesgo de extinción física y cultural.

Le puede interesar:

Comunidades indígenas esperan mesa técnica con el Gobierno por situación en el Tayrona

A través de la demanda, presentada en 2025, se espera que el Juzgado Segundo ordene la restitución jurídica y material del territorio afectado. Asimismo, se buscan acciones de memoria histórica y no repetición, articuladas con órdenes que garanticen los derechos a la autonomía y gobierno propio; al uso y goce del territorio, así como a la relación espiritual con el mismo.