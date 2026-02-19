Juan Sebastián Molano, el mejor colombiano en la etapa 4 del Tour UAE: Así van Nairo y Harold Tejada

Harold Tejada durante su participación en el Tour de los Emiratos Árabes. (Photo by Tim de Waele/Getty Images) / Tim de Waele

La cuarta etapa del Tour de los Emiratos Árabes Unidos fue para los embaladores y se terminó quedando en poder del italiano Jonathan Milan, quien se impuso en el sprint al británico Ethan Vernon y al también italiano Matteo Milan.

El corredor del Lidl - Trek y ganador de la fracción de este jueves, firmó un tiempo de 4h03′06″, siendo Juan Sebastián Molano el mejor colombiano del día, al cruzar la meta en el puesto 15 y con el

¿Cómo le fue a los colombianos?

Los cuatro colombianos de la carrera terminaron en el pelotón principal. Harold Tejada ocupó la casilla 24; Sergio Higuita finalizó 59; mientras que Nairo Quintana ocupó el puesto 73 de la jornada.

En la clasificación general, no hubo mayores modificaciones en los primeros lugares, manteniéndose Tejada como el mejor corredor del país, ubicando en el tercer puesto a 1′ del italiano Antonio Tibari, quien cuenta con 21″ de ventaja sobre el mexicano Isaac Del Toro.

Nairo Quintana ascendió dos posiciones y ahora figura 39 a 5′35″; Sergio Higuita está en el puesto 43 a 6′35″ y Juan Sebastián Molano es 107 a 19′37″.

¿Cómo será la etapa 5?

La quinta etapa del Tour de los Emiratos Árabes Unidos contará con un recorrido de 166 kilómetros entre Dubai Al Mamzar Park y Hamdan Bin Mohammed Smart University. La jornada presenta un trayecto llano sin puertos de montaña y dos sprints intermedios.