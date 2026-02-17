🔴 Real Madrid VS. Benfica EN VIVO: siga acá la revancha europea en Champions League
Richard Ríos arrancará como suplente en Lisboa, contra un Real Madrid condicionado por las bajas.
El Real Madrid afronta una de esas noches que pueden marcar el rumbo de toda una temporada. Este martes 17 de febrero de 2026, el conjunto blanco aterriza en Portugal para medirse al Benfica en el Estádio da Luz, por el partido de ida de los playoffs de la UEFA Champions League.
El cruce tiene sabor a revancha para el madridismo, especialmente por lo ocurrido semanas atrás, cuando las “Águilas” fueron protagonistas de un golpe duro para el equipo español, que terminó obligado a disputar esta ronda eliminatoria.
Mbappé, la gran carta de Arbeloa
La principal novedad en la previa está en el regreso de Kylian Mbappé al equipo titular. El delantero francés, máxima figura ofensiva del plantel, fue reservado el fin de semana en liga para llegar en plenitud a este compromiso, considerado clave dentro del calendario europeo.
Con la ausencia de nombres importantes en ataque, Arbeloa apostará a que la velocidad y desequilibrio de Mbappé se conviertan en el eje del plan ofensivo, acompañado por Vinícius Jr, quien también será pieza determinante en un escenario siempre exigente como Da Luz.
Un Madrid condicionado por las bajas
El panorama no es ideal para el conjunto merengue. El técnico tendrá que ajustar su esquema debido a tres ausencias sensibles:
• Jude Bellingham, fuera por molestias físicas.
• Rodrygo Goes, también baja por lesión.
• Raúl Asencio, suspendido tras la tarjeta roja recibida en el último duelo frente a Benfica.
Estas bajas obligan al Real Madrid a rearmar su mediocampo y a buscar soluciones defensivas para sostener un partido que promete intensidad, presión alta y mucho ritmo desde el inicio.
Detalles del partido
• Partido: Benfica vs Real Madrid
• Competición: UEFA Champions League (playoffs – ida)
• Hora: 3:00 pm
• Estadio: Estádio da Luz (Lisboa)
Con Mbappé como bandera y la necesidad de responder en Europa, el Real Madrid se juega más que un resultado: se juega el orgullo y el futuro continental en 90 minutos de máxima tensión.
Siga acá EN VIVO el minuto a minuto del partido:
Remate colocado
Gianluca Prestianni remata muy desviado.
Arriba del arco
Remate de Kylian Mbappéque se van por arriba de la porteria local.
No logra salir de su área
El Real Madrid esta encerrado por la presión del local.
Que cerca pasó
Disparo de vinicius dentro del área que se va muy cerca.
Peligro para Benfica
Arda Güler hace tembalr al portero del benfica Anatoli Trubin.
Disparo lejano
Potente disparo a las manos de Thibaut Courtois.
Intenta desbordar
Vinicius no logra pasar a Dedic.
Bajo rutmo de juego
Ambos equipos se tantean y no arriesgan.
Mucho espacio en media cancha
El Benfica maneja lines adelantadas, excepto la defensa , se queda a tras en todo momento.
Bloque bajo del visitante
El Real Madird busca salir a las contras.
inicia el partido
Ya rueda el balón.
¡Nóminas confirmadas!
