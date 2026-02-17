🔴 Real Madrid VS. Benfica EN VIVO: siga acá la revancha europea en Champions League

El Real Madrid afronta una de esas noches que pueden marcar el rumbo de toda una temporada. Este martes 17 de febrero de 2026, el conjunto blanco aterriza en Portugal para medirse al Benfica en el Estádio da Luz, por el partido de ida de los playoffs de la UEFA Champions League.

El cruce tiene sabor a revancha para el madridismo, especialmente por lo ocurrido semanas atrás, cuando las “Águilas” fueron protagonistas de un golpe duro para el equipo español, que terminó obligado a disputar esta ronda eliminatoria.

Mbappé, la gran carta de Arbeloa

La principal novedad en la previa está en el regreso de Kylian Mbappé al equipo titular. El delantero francés, máxima figura ofensiva del plantel, fue reservado el fin de semana en liga para llegar en plenitud a este compromiso, considerado clave dentro del calendario europeo.

Con la ausencia de nombres importantes en ataque, Arbeloa apostará a que la velocidad y desequilibrio de Mbappé se conviertan en el eje del plan ofensivo, acompañado por Vinícius Jr, quien también será pieza determinante en un escenario siempre exigente como Da Luz.

Un Madrid condicionado por las bajas

El panorama no es ideal para el conjunto merengue. El técnico tendrá que ajustar su esquema debido a tres ausencias sensibles:

• Jude Bellingham , fuera por molestias físicas.

• Rodrygo Goes , también baja por lesión.

• Raúl Asencio , suspendido tras la tarjeta roja recibida en el último duelo frente a Benfica.

Estas bajas obligan al Real Madrid a rearmar su mediocampo y a buscar soluciones defensivas para sostener un partido que promete intensidad, presión alta y mucho ritmo desde el inicio.

Detalles del partido

• Partido: Benfica vs Real Madrid

• Competición: UEFA Champions League (playoffs – ida)

• Hora: 3:00 pm

• Estadio: Estádio da Luz (Lisboa)

Con Mbappé como bandera y la necesidad de responder en Europa, el Real Madrid se juega más que un resultado: se juega el orgullo y el futuro continental en 90 minutos de máxima tensión.

Siga acá EN VIVO el minuto a minuto del partido: