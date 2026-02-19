Video: ¿Gabriel Jesus merecía ser expulsado por agredir a Yerson Mosquera?

Gabriel Jesus y su agresión a Yerson Mosquera. (Photo by Catherine Ivill - AMA/Getty Images) / Catherine Ivill - AMA

Arsenal dejó espacar un triunfo clave en la lucha por coronarse campeón de la Premier League, Los Gunners perdieron una ventaja de dos goles y, sobre el final, terminaron empatando 2-2 en su visita al colero del fútbol inglés.

En el Wolverhampton fue titular y jugó los 90 minutos el defensa colombiano Yerson Mosquera, quien protagonizó un momento picante al final del partido con el brasileño Gabriel Jesus, delantero de la visita.

Una vez finalizado el compromiso, se presentó la situación entre los dos jugadores sudamericanos, quedándose tendido en el suelo Mosquera. Una vez repetida la acción, quedó en evidencia como, después de una cara a cara entre ambos, el brasileño golpea con sus puños al colombiano.

Historial reciente entre ambos

El pasado 17 de agosto del 2024 se presentó una primera polémica entre ambos jugadores. Una situación en la que Mosquera quedó en el centro de la polémica al hacerle un toque en la zona del trasero a Gabriel Jesus, quien reaccionó empujando al colombiano.

¿Cómo quedó la Premier League tras el empate?

El juego terminó empatado 2-2 con un remate agónico. La visita se había adelantado con anotaciones de Bukayo Saka (5′) y Piero Hincapié (56′); Los Wolves igualaron las acciones por inermedio de Hugo Bueno (61′) y un autogol del italiano Riccardo Calafiori (90+4′).

Con el empate, Arsenal llegó a 58 puntos, cinco más que el Manchester City, quien el sábado estará recibiendo al Newcastle United.