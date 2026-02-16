Icetex publicó becas para maestrías en Inglaterra: paso a paso para inscribirse y requisitos
Conozca cuánto porcentaje de la matrícula se financiará con estas becas.
El Instituto colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX) sigue poniendo en marcha su frente de ayudas para que colombianos puedan realizar sus estudios en el exterior.
Esta vez, la entidad en su sección de ‘becas en el exterior’, publicó la convocatoria para acceder a becas para maestrías en el Reino Unido (Inglaterra).
¿En qué consiste la convocatoria?
Pues bien, el ICETEX explicó en su web que esta convocatoria “tiene como propósito brindar a personas profesionales colombianas la oportunidad de cursar programas de maestría en la University of Salford (Reino Unido)”.
Según dijeron, esta institución “es reconocida por su excelencia académica, su enfoque en la innovación y su estrecha vinculación con el sector productivo, brindando descuentos en el valor de la matrícula”.
¿Cuáles son las maestrías a las que se puede aplicar?
Cabe aclarar que las becas no aplican para cualquier programa, así que le dejamos las que están disponibles:
ART, DESIGN AND CREATIVE TECHNOLOGY
- MA Animation
- MA Contemporary Fine Art
- MA Creative Technology*
- MA Fashion Design
- MSc Games and Extended Reality
- MA Visual Communication*
- MA Socially Engaged Arts Practice*
- MA Socially Engaged Photography
FILM, BROADCAST AND CREATIVE MEDIA
- MA Digital Video Production and Marketing
- MA Editing for TV, Film and Digital Media*
- MA Documentary Production for TV, Film and Digital Media
- MA Drama Production for TV, Film and Digital Media
- MA Production Management for TV, Film and Digital Media*
- MA Wildlife Documentary Production
MUSIC, PERFORMANCE AND DANCE
- MA Dance and Professional Practices*
- MA Dance: Performance and Professional Practices
- MA Music
- MA Screen Acting
ACOUSTICS AND AUDIO
- MSc Acoustics
- MSc Audio Production
HEALTH
- MSc Leadership and Management in Healthcare Practice
- MSc Public Health
- MSc Diabetes Care
- MSc Physiotherapy
FINANCE AND FINTECH
- MSc Financial Technology (FinTech)*
- MSc Accounting and Finance*
ARCHITECTURE
- MArch Master of Architecture
BUILT ENVIRONMENT
- MSc BIM and Digital Built Environments
- MSc Building Surveying
- MSc Construction Management
- MSc Project Management in Construction*
- MSc Quantity Surveying
- MSc Real Estate and Property Management
- MSc Sustainable Buildings
- MSc Town and Country Planning
BUSINESS
- MSc Managing AI in Business*
- MSc Digital Marketing*
- MSc Entrepreneurship and Innovation*
- MSc Human Resource Management*
- MA Fashion Business and Marketing
- MSc International Business*
- MSc Management
- MSc Managing Innovation and Information Technology*
- MSc Operations Management and Business Analytics*
- MSc Procurement, Logistics and Supply Chain Management*
- MSc Project Management*
DATA SCIENCE, COMPUTING AND AI
- MSc Artificial Intelligence
- MSc Cyber Security, Threat Intelligence and Forensics
- MSc Data Science
- MSc Internet of Things with Data Science
- MSc Robotics and Automation
- MSc Software Engineering
ENVIRONMENT AND LIFE SCIENCES
- MSc Biomedical Science
- MSc Biotechnology
- MSc Drug Design and Discovery
- MSc Environment Assessment and Management
- MSc Health and Global Environment
- MSc Safety, Health and Environment
- MSc Sustainability
- MSc Wildlife Conservation
JOURNALISM AND PUBLIC RELATIONS
- MA International Journalism for Digital Media*
- MA Journalism: News/Broadcast/Sport*
- MA Public Relations and Digital Communications*
ENGINEERING AND AVIATION
- MSc Advanced Mechanical Engineering
- MSc Aerospace Engineering
- MSc Microsystems and Nanoengineering
- MSc Structural Engineering
- MSc Sustainable Air Transport
ENGLISH AND CREATIVE WRITING
- MA Creative Writing: Innovation and Experiment
- MA Literature and Culture
INTELLIGENCE AND SECURITY
- MA Intelligence and Security Studies
- MA International Relations and Global Challenges
- MA Terrorism and Security*
PSYCHOLOGY AND SOCIAL SCIENCE
- MSc Advanced Counselling and Psychotherapy Studies*
- MSc Applied Psychology (Addiction)
- MSc Applied Psychology (Therapies)
- MSc Clinical Exercise Physiology*
- MSc Forensic Psychology
SPORT
- MSc Sport Injury Rehabilitation
- MSc Performance Analysis in Sport
¿Cuáles son los requisitos para aplicar? Perfil de los aspirantes
El ICETEX mencionó que estos son los requisitos para aplicar:
- Edad: La persona aspirante debe ser mayor de 21 años y menor de 65 años al momento del cierre de la convocatoria.
- Formación académica requerida: La persona aspirante debe contar con el título profesional o equivalente, debidamente registrado y avalado por la autoridad educativa competente.
- Promedio acumulado ponderado de pregrado: La persona aspirante debe haber obtenido un promedio mínimo de 3,7/5,0 en sus estudios de pregrado.Este promedio debe estar debidamente certificado por la Institución de Educación Superior donde cursó los estudios, mediante un documento oficial (certificado de notas). No se aceptarán promedios inferiores a 3,7/5,0 en ninguna circunstancia.
- Admisión definitiva: La persona aspirante deberá contar con la admisión por parte de su programa académico al momento de la postulación en la presente convocatoria. El proceso de admisión, así como los requisitos y criterios de selección, son determinados únicamente por University of Salford.
- Experiencia profesional relacionada: La persona aspirante deberá acreditar un mínimo de 12 meses de experiencia profesional, contados a partir de la obtención del título universitario, en áreas relacionadas con el programa de maestría que desea cursar.
¿Cuántas becas hay disponibles?
Hay un total de 11 becas disponibles que se dividen de la siguiente manera:
- Una beca que cubre el 100 % sobre el valor de la matrícula.
- 10 becas que cubren 10 reducciones de £5,000 (Libras esterlinas) sobre el valor de la matrícula.
Ahora, el Icetex explicó que la beca del 100 % será otorgada a la persona aspirante con mayor puntaje en el proceso de preselección de la entidad.
¿Cómo aplicar?
- Para aplicar lo primero que debe hacer es ingresar a este link: https://web.icetex.gov.co/es/-/feb-2026-descuentos-maestrias-university-of-salford
- Luego, deberá ir hasta la parte baja de la página y hacer clic en donde dice ‘Ingresa para postularte’.
- Una vez allí, inicie sesión y siga el paso a paso por el que la página lo va llevando.
