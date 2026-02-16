Icetex publicó becas para maestrías en Inglaterra: paso a paso para inscribirse y requisitos

Bandera del Reino Unido y logo del Icetex. Fotos: Getty Images y Colprensa.

El Instituto colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX) sigue poniendo en marcha su frente de ayudas para que colombianos puedan realizar sus estudios en el exterior.

Esta vez, la entidad en su sección de ‘becas en el exterior’, publicó la convocatoria para acceder a becas para maestrías en el Reino Unido (Inglaterra).

¿En qué consiste la convocatoria?

Pues bien, el ICETEX explicó en su web que esta convocatoria “tiene como propósito brindar a personas profesionales colombianas la oportunidad de cursar programas de maestría en la University of Salford (Reino Unido)”.

Según dijeron, esta institución “es reconocida por su excelencia académica, su enfoque en la innovación y su estrecha vinculación con el sector productivo, brindando descuentos en el valor de la matrícula”.

¿Cuáles son las maestrías a las que se puede aplicar?

Cabe aclarar que las becas no aplican para cualquier programa, así que le dejamos las que están disponibles:

ART, DESIGN AND CREATIVE TECHNOLOGY

MA Animation

MA Contemporary Fine Art

MA Creative Technology*

MA Fashion Design

MSc Games and Extended Reality

MA Visual Communication*

MA Socially Engaged Arts Practice*

MA Socially Engaged Photography

FILM, BROADCAST AND CREATIVE MEDIA

MA Digital Video Production and Marketing

MA Editing for TV, Film and Digital Media*

MA Documentary Production for TV, Film and Digital Media

MA Drama Production for TV, Film and Digital Media

MA Production Management for TV, Film and Digital Media*

MA Wildlife Documentary Production

MUSIC, PERFORMANCE AND DANCE

MA Dance and Professional Practices*

MA Dance: Performance and Professional Practices

MA Music

MA Screen Acting

ACOUSTICS AND AUDIO

MSc Acoustics

MSc Audio Production

HEALTH

MSc Leadership and Management in Healthcare Practice

MSc Public Health

MSc Diabetes Care

MSc Physiotherapy

FINANCE AND FINTECH

MSc Financial Technology (FinTech)*

MSc Accounting and Finance*

ARCHITECTURE

MArch Master of Architecture

BUILT ENVIRONMENT

MSc BIM and Digital Built Environments

MSc Building Surveying

MSc Construction Management

MSc Project Management in Construction*

MSc Quantity Surveying

MSc Real Estate and Property Management

MSc Sustainable Buildings

MSc Town and Country Planning

BUSINESS

MSc Managing AI in Business*

MSc Digital Marketing*

MSc Entrepreneurship and Innovation*

MSc Human Resource Management*

MA Fashion Business and Marketing

MSc International Business*

MSc Management

MSc Managing Innovation and Information Technology*

MSc Operations Management and Business Analytics*

MSc Procurement, Logistics and Supply Chain Management*

MSc Project Management*

DATA SCIENCE, COMPUTING AND AI

MSc Artificial Intelligence

MSc Cyber Security, Threat Intelligence and Forensics

MSc Data Science

MSc Internet of Things with Data Science

MSc Robotics and Automation

MSc Software Engineering

ENVIRONMENT AND LIFE SCIENCES

MSc Biomedical Science

MSc Biotechnology

MSc Drug Design and Discovery

MSc Environment Assessment and Management

MSc Health and Global Environment

MSc Safety, Health and Environment

MSc Sustainability

MSc Wildlife Conservation

JOURNALISM AND PUBLIC RELATIONS

MA International Journalism for Digital Media*

MA Journalism: News/Broadcast/Sport*

MA Public Relations and Digital Communications*

ENGINEERING AND AVIATION

MSc Advanced Mechanical Engineering

MSc Aerospace Engineering

MSc Microsystems and Nanoengineering

MSc Structural Engineering

MSc Sustainable Air Transport

ENGLISH AND CREATIVE WRITING

MA Creative Writing: Innovation and Experiment

MA Literature and Culture

INTELLIGENCE AND SECURITY

MA Intelligence and Security Studies

MA International Relations and Global Challenges

MA Terrorism and Security*

PSYCHOLOGY AND SOCIAL SCIENCE

MSc Advanced Counselling and Psychotherapy Studies*

MSc Applied Psychology (Addiction)

MSc Applied Psychology (Therapies)

MSc Clinical Exercise Physiology*

MSc Forensic Psychology

SPORT

MSc Sport Injury Rehabilitation

MSc Performance Analysis in Sport

¿Cuáles son los requisitos para aplicar? Perfil de los aspirantes

El ICETEX mencionó que estos son los requisitos para aplicar:

Edad: La persona aspirante debe ser mayor de 21 años y menor de 65 años al momento del cierre de la convocatoria. Formación académica requerida: La persona aspirante debe contar con el título profesional o equivalente, debidamente registrado y avalado por la autoridad educativa competente. Promedio acumulado ponderado de pregrado: La persona aspirante debe haber obtenido un promedio mínimo de 3,7/5,0 en sus estudios de pregrado.Este promedio debe estar debidamente certificado por la Institución de Educación Superior donde cursó los estudios, mediante un documento oficial (certificado de notas). No se aceptarán promedios inferiores a 3,7/5,0 en ninguna circunstancia. Admisión definitiva: La persona aspirante deberá contar con la admisión por parte de su programa académico al momento de la postulación en la presente convocatoria. El proceso de admisión, así como los requisitos y criterios de selección, son determinados únicamente por University of Salford. Experiencia profesional relacionada: La persona aspirante deberá acreditar un mínimo de 12 meses de experiencia profesional, contados a partir de la obtención del título universitario, en áreas relacionadas con el programa de maestría que desea cursar.

¿Cuántas becas hay disponibles?

Hay un total de 11 becas disponibles que se dividen de la siguiente manera:

Una beca que cubre el 100 % sobre el valor de la matrícula.

que cubre el 100 % sobre el valor de la matrícula. 10 becas que cubren 10 reducciones de £5,000 (Libras esterlinas) sobre el valor de la matrícula.

Ahora, el Icetex explicó que la beca del 100 % será otorgada a la persona aspirante con mayor puntaje en el proceso de preselección de la entidad.

¿Cómo aplicar?

Para aplicar lo primero que debe hacer es ingresar a este link: https://web.icetex.gov.co/es/-/feb-2026-descuentos-maestrias-university-of-salford

Luego, deberá ir hasta la parte baja de la página y hacer clic en donde dice ‘Ingresa para postularte’.

Una vez allí, inicie sesión y siga el paso a paso por el que la página lo va llevando.

