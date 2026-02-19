Hallan tigrillo lanudo en presunto cautiverio en el Cerro de las Tres Cruces: su estado es crítico

Medellín, Antioquia

Una hembra adulta de tigrillo lanudo (Leopardus trigrinus) fue hallada en condiciones críticas en el Cerro de las Tres Cruces, en Medellín, en lo que las autoridades ambientales investigan como un posible caso de cautiverio y abandono.

La alerta fue emitida por ciudadanos a comienzos de esta semana, quienes reportaron la presencia del felino al borde de un sendero.

Tras el aviso, el equipo del Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre (CAVR), operado por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá en convenio con la Universidad CES, acudió al lugar y trasladó al animal para su atención especializada.

Estado del felino

El ejemplar ingresó con un cuadro clínico complejo: desnutrición severa, deshidratación avanzada, anemia entre leve y moderada, alta carga parasitaria —con presencia de pulgas en su pelaje—, fracturas en los colmillos y compromiso sistémico.

Durante la valoración inicial sufrió un paro cardiorrespiratorio, lo que obligó al equipo médico veterinario a realizar maniobras de reanimación para restablecer sus signos vitales.

Actualmente permanece hospitalizada en la unidad de cuidados intensivos del Centro de Veterinaria y Zootecnia de la Universidad CES, con soporte de oxígeno, manejo térmico y alimentación asistida por sonda.

Además, se le practican exámenes de sangre, pruebas químicas, ecografía diagnóstica y estudios complementarios para evaluar el estado de sus órganos, descartar enfermedades infecciosas e identificar los parásitos encontrados.

Impacto en el tráfico ilegal de fauna silvestre

La directora del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Paula Andrea Palacio Salazar, advirtió que el caso refleja el impacto del tráfico ilegal de fauna silvestre en la región.

“El tráfico ilegal y la tenencia ilegal de fauna son un atentado directo contra la vida, contra los ecosistemas, contra la biodiversidad. Este cuidado es responsabilidad de todos”, señaló la funcionaria.

Palacio agregó que el pronóstico del animal es reservado y que el equipo médico trabaja para intentar salvar su vida.

También recordó que las autoridades ambientales tienen habilitadas líneas de atención para denunciar casos de maltrato o tenencia ilegal de fauna silvestre en el territorio metropolitano.

Animales silvestres y el panorama ambiental

Por su parte, la secretaria de Medio Ambiente de Medellín, Marcela Ruiz Saldarriaga, indicó que la tigrilla habría llegado en presuntas condiciones de maltrato y reiteró el llamado a la ciudadanía para proteger la biodiversidad.

“No son animales de compañía, no son mascotas. Ellos necesitan estar en libertad en su hábitat y en las mejores condiciones”, afirmó.

La funcionaria explicó que desde la Alcaldía Distrital se avanza en procesos de renaturalización urbana para mejorar las condiciones de hábitat y conectividad ecológica de las especies silvestres, y enfatizó que la libertad es un derecho de estos animales.

Sobre este felino

El tigrillo lanudo es un felino silvestre de pequeño tamaño que habita bosques andinos y zonas de montaña. En Colombia enfrenta amenazas como la pérdida de hábitat, la expansión urbana y el tráfico ilegal.

Las autoridades reiteraron que su captura y tenencia constituyen una infracción a la normatividad ambiental vigente y representan riesgos tanto para la biodiversidad como para la salud pública.

Por ahora, el estado del animal continúa siendo reservado y su evolución médica será determinante en las próximas horas.