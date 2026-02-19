Gobierno invita a campesinos a construir consensos para proteger la Reserva Forestal El Cocuy

La ministra (e) Irene Vélez Torres reiteró que la protección del páramo y la Reserva Forestal El Cocuy se construirá con diálogo social, gobernanza territorial y respeto a los derechos del campesinado

Boyacá

En el marco de la Mesa de Diálogo No. 13, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ratificó su compromiso con la protección del Páramo El Cocuy y la Reserva Forestal El Cocuy, a partir de un proceso de diálogo social y construcción conjunta con las comunidades campesinas del territorio.

Durante la sesión, realizada en Bogotá para revisar los avances de los compromisos adquiridos tras la movilización campesina en Ventaquemada (Boyacá) en 2025, la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible (e), Irene Vélez Torres, reiteró el compromiso del Gobierno Nacional con la protección del páramo y la participación efectiva del campesinado en las decisiones ambientales.

“Queremos cerrar esa brecha de participación y por eso hemos hecho el esfuerzo, durante estos meses, de mantenernos activos y lo seguiremos haciendo. Este proceso no se ha adelantado desde el escritorio; nos hemos desplazado al territorio”, afirmó la ministra (e).

La jefe de la cartera ambiental explicó que el instrumento en discusión parte del reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos, tal como lo establece el Acto Legislativo 001 de 2023. Además, señaló que el sector ambiental avanza en la armonización de sus herramientas normativas para garantizar una participación incidente y brindar seguridad jurídica en la región.

La ministra (e) también destacó el acompañamiento del gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, y agradeció su liderazgo en este proceso. “Sabemos que su apoyo ha permitido que este ejercicio de participación avance. Confiamos en que, a medida que sigamos alcanzando nuevos logros, continuará acompañando este proceso”, señaló.

En la jornada participaron los alcaldes de El Espino, El Cocuy, Güicán de la Sierra y Uvita (Boyacá), quienes reiteraron la voluntad del territorio de continuar trabajando de manera articulada para alcanzar acuerdos con todos los sectores. El espacio contó además con la participación de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá (Corpoboyacá), la Procuraduría General de la Nación y el Instituto Alexander von Humboldt.

“Hay que seguir dialogando. La señora ministra fue clara en que debemos continuar sentándonos: hay muchos temas por analizar y acuerdos a los que debemos llegar. El camino es el correcto. Se fijaron unas fechas con el propósito de reunirnos y seguir dialogando al respecto”, destacó el alcalde de El Cocuy, Alejandro Muñoz.

Por su parte, el alcalde de Güicán de la Sierra, Carlos Andrés Coconubo, resaltó: “Vemos avances importantes en temas de modificación de algunas regulaciones que afectaban directamente a nuestro campesinado. Todo se soluciona mediante el diálogo y se han conseguido grandes avances a la fecha”, indicó.

El Gobierno reafirma su compromiso con la protección de las comunidades y las áreas ambientales del país, a través del diálogo social y la construcción de acuerdos que permitan salvaguardar el ambiente, fortalecer la gobernanza territorial y responder a las necesidades del campesinado, en el marco de una vida digna.