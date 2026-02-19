Córdoba solicita exonerar el pago de energía a familias damnificadas por la emergencia climática

Montería

La Gobernación de Córdoba propone un paquete de medidas sociales urgentes para mitigar el impacto económico de las inundaciones en las poblaciones más vulnerables.

El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, elevó una petición formal al Ministerio de Minas y Energía, así como a la empresa Afinia, para que se establezca un acuerdo de no cobro del servicio eléctrico para los hogares de estratos 1 y 2.

El mandatario seccional argumentó que muchas familias cordobesas perdieron la totalidad de su patrimonio, incluyendo viviendas y electrodomésticos, y que es imperativo aliviar la carga de la tarifa energética, considerada la más costosa de la región Caribe.

El planteamiento del Gobierno Departamental sugiere que los costos de esta exoneración sean cubiertos a través de las utilidades de las empresas Urrá y Gecelca.

Según Zuleta Bechara, es necesario que el nivel central actúe de manera solidaria ante una tragedia que ha dejado a miles de ciudadanos sin capacidad de pago.

“Gente que ha trabajado toda la vida para tener lo que tiene se encuentra hoy en una situación de precariedad absoluta, lo que motiva la solicitud de un alivio tarifario inmediato para los municipios afectados por la emergencia invernal y las inundaciones", dijo.

Auxilios para el sector educativo y prevención de la deserción

La crisis climática también ha golpeado las finanzas públicas de los municipios y del departamento, proyectando una caída significativa en el recaudo de impuestos como el predial y y vehicular.

Ante este panorama, el Gobernador advirtió que la administración no contará con los recursos suficientes para sufragar los 15.000 millones de pesos correspondientes al consumo de energía de los colegios públicos a su cargo. Por ello, solicitó que el Ministerio de Minas asuma dicha deuda durante el presente año, permitiendo que esos fondos sean redireccionados a la reparación de viviendas y proyectos productivos para los damnificados.

En paralelo, se está tramitando una ordenanza departamental diseñada para otorgar un apoyo económico directo a los estudiantes universitarios de estratos 1 y 2 que residen en las zonas afectadas.

Esta estrategia busca evitar que los jóvenes se retiren de la universidad pública por falta de recursos para costear materiales o alojamiento.

“Los muchachos no se nos pueden retirar”, enfatizó el mandatario, destacando que el incentivo permitirá a los estudiantes mantener su formación académica mientras sus familias atraviesan la fase de recuperación tras el desastre natural.

Logística de ayudas y respuesta ante puntos críticos

Frente a los cuestionamientos sobre la distribución de la asistencia humanitaria, el Gobernador aclaró que se ha desplegado un esfuerzo logístico sin precedentes para llegar a los lugares de más difícil acceso.

La Gobernación ha coordinado el transporte de suministros mediante lanchas, helicópteros y animales de carga, apoyándose en la red de voluntarios y organismos de socorro. No obstante, Zuleta Bechara reconoció que la falta de información en algunos puntos específicos puede retrasar las entregas, por lo que instó a las comunidades a reportar sus necesidades directamente a las alcaldías.

El mandatario concluyó con un llamado a la urgencia nacional bajo la premisa de que “toca actuar ya”. Con la próxima temporada de lluvias a solo dos meses, Córdoba requiere una intervención inmediata en el mantenimiento de vías y la atención de puntos críticos en cuencas hidrográficas.

La meta es ejecutar un plan de desarrollo que combine la superación de la emergencia climática con una estructura de protección social robusta que garantice la estabilidad de los sectores más humildes y el fortalecimiento de la infraestructura educativa y productiva del departamento.